Dirigió 5 encuentros, ganó sólo uno, empató otro y perdió tres, pero los resultados no fueron los motivos del portazo. Comesaña destrozó a sus jugadores después de la derrota con Talleres, le pegó a los hinchas, criticó la historia del Sabalero, y todas estas bombas que arrojó por todos lados, generó un quiebre total hasta llegar a este momento.

¿Qué había dicho el uruguayo? Estas fueron algunas de las bombas atómicas que tiró Comesaña detonaron en el Blog Deportivo de Radio Blue de Colombia: "Dije la verdad que siento y veo, que los jugadores tienen miedo de jugar, no estoy haciendo ninguna crítica. El miedo es una emoción negativa que al mismo tiempo sino la tuviéramos no estaríamos vivos, nos hace estar pendiente, activo, atento, el tema es que ese miedo de pronto lo lleva a uno a acobardarse y salir corriendo. Si uno analiza la situación y lo va a superar, entonces se corre a un costado y con argumentos se retira".

ADEMÁS:

Boca sufrió ante Wilstermann, pero consiguió un punto importante

El Ciclón debutó y apenas se llevó un punto

Y siguió: "La cobardía es un comportamiento, si uno se habitúa a salir corriendo le dicen cobarde, los muchachos que juegan bien en una práctica y no en los partidos, le dicen cagón. Quiero ver cuántos son los que no tienen miedo, cada uno hace lo que cree más conveniente, el salirse es peor que tener miedo de enfrentar, al fin y al cabo es perder un partido, después la vida continúa".

Además, atacó a los hinchas: "Tengo la hinchada dividida: la mitad con mi mamá y la mitad con mi papá". Y ahí mismo dio a entender que se iba: "Aviones salen a cada rato a todos lados. Si yo mañana le escribo, le pongo: 'Vuelo de Avianca, sale de Ezeiza a tal hora'".

Luego, atacó a los dirigentes: "Siempre hablo con ellos, con el presidente, a mitad de semana o al final, ellos saben bien cómo es la cosa conmigo, si este tema fuera por plata, yo me quedaba en Barranquilla, estaba en el club de toda mi vida, donde me rodean más de lo que me rechazan, lo que gano acá lo podía ganar en Junior, estaba con un equipo construido que había que seguir mejorando, tenía todas las cartas a favor. Tenía la opción de no dirigir, no vine a ganar un peso, si algo no les sirve y no les gusta me retiro. En 2017 me fui de Junior, volví en 2018 y después no renové. Ando atrás de otra cosa, respeto a todo el mundo y me gusta que me respeten".

En la parte final, cuando le preguntaron por qué vino a Colón sin sus colaboradores, el entrenador sabalero expresó: "Los ayudantes no podían venir, hasta me pusieron problemas con el carné del entrenador. Con un compañero que tuve en Uruguay (Ordoñez) y con el profe Beto Olaza, hemos tratado de adaptarnos a una ciudad muy particular, muy tranquila. La hinchada estuvo dispuesta a ayudar, lógicamente quiere ganar, no vine al campeón del mundo ni campeón de América, por eso todos tenemos que ubicarnos".

Pulga Rodríguez le contestó al DT

Luis Miguel Rodríguez, uno de los referentes de Colón, se refirió a la sorpresiva renuncia de Comesaña y a sus críticas desmedidas al plantel. "No estábamos al tanto de la renuncia y cuando llegamos a la práctica nos encontramos con la noticia. Los dirigentes explicaron la situación pero a los jugadores nos sorprendió", aseguró el Pulga.

Y habló de las declaraciones del DT contra los jugadores: "A veces las cosas se dicen y ya no hay vuelta atrás. Nadie tiene miedo de jugar al fútbol, no creo que haya dicho que somos unos cagones..."