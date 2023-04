Doman: "La renuncia la vengo meditando desde hace tiempo"

"Hoy estoy destruido y asumo el costo de irme tan pronto, así que les pido perdón a los hinchas de Independiente que confiaron en mi. Podrán decirme lo que quieran, menos que fui un mentiroso", sostuvo el periodista por la señal de TyC Sports.

Y agregó: "Esta renuncia no es cosa de hoy, sino que la vengo meditando desde hace tiempo".

"En los últimos tiempos recibía amenazas de muerte en mi teléfono. Ahora quiero dejar que pase el tiempo para tocar algunos temas, pero me siento sorprendido por el poco impacto que tuvo en los medios la denuncia que hicimos contra la ex dirigencia que conducía Hugo Moyano. Esa decisión fue votada por unanimidad en comisión directiva, pero desde ese día se rompió todo en Independiente", indicó.

Doman resaltó que "la herencia recibida fue lacerante" y que no cree que el club pueda quebrar financieramente.

También se refirió al entrenador uruguayo Pablo Repetto, quien declinó su decisión de llegar al Rojo cuando estaba cerca de arreglar.

"No me sorprendió que se bajara hoy por mi renuncia, sencillamente porque su llegada no estaba cerrada ni mucho menos, y yo siempre lo aclaré", informó.

"Yo iba todos los días al club y me ocupaba hasta de las piletas del predio de Wilde, pero en algún momento dije que para solucionar tantos problemas en Independiente se necesitaban tres comisiones directivas trabajando al mismo tiempo", dijo.