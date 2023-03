Doman puso en duda la continuidad de Stillitano y el DT le respondió

"Leandro no viene de otra actividad que no sea el fútbol, él mismo sabe la situación que hay y la situación que hay es de números, que hablan por sí mismos. Si nos ponemos a analizar cómo se llegó a esto, hay un montón de expectaciones”, contó el directivo en una nota con Radio Génesis.

"Stillitano lo toma así. Es un chico que quiere mucho al club. Es un profesional extraordinario, hablar con él 2 o 3 veces al día es un placer. Es muy consciente. Lo que pase o no pase el sábado, depende de él, pero sería una gran pena que no siga”, afirmó.

Además, el experiodista y conductor admitió que no se puede tener “tan sólo” siete puntos sobre 21 en juego aunque reconoció que “no todo puede ser impecable en sólo cinco meses de gestión”.

Independiente solamente derrotó en la primera fecha a Talleres en Córdoba (1-0) y acumula seis partidos sin triunfos (cuatro empates y dos derrotas).

Stillitano le respondió a Doman: "No me voy a ir"-

Horas después de las declaraciones de Doman, Stillitano tomó la palabra y le respondió que no tiene pensado dar un paso al costado pese a las dudas sobre su ciclo.

En diálogo con D Sports Radio, el técnico sostuvo: "No escuché las declaraciones del presidente. Todos queremos ganar, presidente, jugadores y entrenador". Aunque marcó la cancha: "No me voy a ir, estoy muy bien, está muy bien el cuerpo técnico con los jugadores".

A su vez, Stillitano hizo una autocrítica por los malos resultados que ostenta su equipo: "No hemos podido convencer en puntos lo que hicimos y venimos trabajando".

Posteriormente, Stillitano puntualizó en el humor de la gente del "Rojo": "Vivo en Avellaneda y veo que los hinchas entienden el momento del club y siguen apoyando".

"Cuando me llamaron, el club fue claro con la situación en la que se encontraba. Entiendo las reglas del fútbol y que hay que ganar", finalizó.