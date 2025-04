¡Maracanazo santiagueño! Central Córdoba le ganó a Flamengo en Río de Janeiro

Embed

Leonardo Heredia, de penal, abrió el marcador para los argentinos a los 8 minutos de la etapa inicial, tras una mano dentro del área de Léo Pereira, mientras que José Florentín amplió la ventaja a los 44 del mismo período.

En tanto, el uruguayo Nicolás De La Cruz descontó para los locales, a los 15 minutos de la segunda parte.

Con este resultado, el "Ferroviario" se colocó líder del Grupo C del certamen internacional con cuatro unidades y permanece invicto en el mismo, ya que en la jornada pasada igualó sin goles ante Liga de Quito de Ecuador.

Ahora, los comandados por Omar De Felippe recibirán a Huracán el próximo lunes desde las 18:00 por la decimotercera fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. Por el torneo más importante del continente recibirán a Deportivo Tachira de Venezuela, el jueves 24 de abril.

Por otro lado, Flamengo quedó como escolta de la Zona con tres puntos, a esperas del resultado en el duelo que disputan esta noche Liga de Quito y los venezolanos.

Los de Rio de Janeiro tendrán que visitar a Gremio, el próximo domingo desde las 17:30 (hora argentina) por la tercera jornada del Brasileirao, donde marchan sextos con cuatro puntos, mismos que el Internacional de Porto Alegre.

El "Ferroviario" logró desde el arranque imponer condiciones e incomodó en varias oportunidades a los dirigidos por Filipe Luis.

A los 22 minutos de la primera parte, el árbitro chileno Cristian Garay sancionó la pena máxima a favor de los de Santiago del Estero luego de que el balón impactara en la mano del defensor brasileño Léo Pereira.

El encargado de ejecutar el remate desde los doce pasos fue Heredia, quien pateó a la derecha, mientras que el exarquero de Boca Agustín Rossi se arrojó hacia la izquierda, para convertir el primer tanto de su equipo en un certamen internacional.

A los 37´, Bruno Henrique corrió con la pelota dominada y el defensor Santiago Moyano le cometió infracción (supuestamente dentro del área) por lo que el encargado de impartir justicia decidió cobrar penal para Flamengo.

Sin embargo, el VAR, comandado por el uruguayo Antonio García, observó que la falta fue fuera del área y finalmente el juez trasandino retrotrajo la acción y sancionó tiro libre. Pereira remató y la pelota golpeó en la zona izquierda de la red, pero del lado de afuera.

Cuando parecía que Central Córdoba se iría al descanso con ventaja por la mínima en el resultado, un centro preciso de Braian Cufré tuvo destino en la cabeza del mediocampista paraguayo José Florentín y amplió la diferencia en el marcador a dos goles.

En los primeros minutos de la segunda mitad, Flamengo jugó más cerca del área del arquero argentino Alan Aguerre, pero sin claridad a la hora de definir. Sin embargo, una infracción en el vértice derecho del área derivo en el descuento de los rojinegros.

El mediocampista ofensivo uruguayo Nicolás De La Cruz disparó con gran categoría y colocó la pelota en el ángulo superior derecho.

En una de las últimas jugadas de la partida, Central Córdoba se salvó de milagro para conseguir un triunfo histórico. El delantero Bruno Henrique cabeceó solo dentro del área chica, pero el palo le dijo que no y mantuvo la ventaja para los visitantes.

Síntesis de Flamengo (BRA) – Central Córdoba (ARG) por la segunda fecha del Grupo C de la Copa Libertadores.

Copa Libertadores 2025.

Fecha 2.

Grupo C.

Flamengo (Brasil) 1 – 2 Central Córdoba (Argentina).

Estadio: Maracaná, Río de Janeiro (Brasil).

Árbitro: Cristian Garay (Chile).

VAR: Antonio García (Uruguay).

.

Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Nicolás De la Cruz, Giorgian De Arrascaeta, Everton Araujo, Bruno Henrique, Gonzalo Plata; Juninho. DT: Filipe Luis.

Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Lautaro Rivero, Braian Cufré, Jonathan Galván; Iván Gómez, José Florentín, Matías Perelló; Luis Angulo, Leonardo Heredia. DT: Omar De Felippe.

.

Goles en el primer tiempo: 23m Leonardo Heredia (C); 44m José Florentín (C).

Gol en el segundo tiempo: 15m Nicolás De La Cruz (F).

.

Cambios en el segundo tiempo: 01m Wesley por Guillermo Varela (F); 01m Erick Pulgar por Evertton Araujo (F); 01m Gerson por Juninho (F); 26m Iván Pillud por Santiago Moyano (C); 26m Fernando Martínez por Matías Perello (C); 26m Luiz Araújo por Giorgian De Arrascaeta (F); 29m Pedro por Alex Sandro (F); 39m Gastón Verón por Luis Miguel Angulo (C); 42m Sebastián Cristoforo por Iván Gómez (C); 42m Yuri Casermeiro por Braian Cufré (C).