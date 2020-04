Después de la calentura de Samuel Eto'o en redes, se sumó Didier Droga a la marcha de la bronca contra dos especialistas que proponían probar la efectividad de la vacuna contra el COVID-19 en el continente africano.

"África no es un laboratorio de pruebas. Me gustaría denunciar vivamente esas palabras denigrantes, falsas y, sobre todo, profundamente racistas. ayuden a salvar África del coronavirus. ¡No quiera usar a los africanos de cobayas! Es asqueroso. Salvémonos de este virus loco que está desplomando la economía mundial y devastando la salud de las poblaciones en todo el mundo. Los líderes africanos tienen la responsabilidad de proteger a sus poblaciones de esas horrendas conspiraciones", escribió el ex delantero del Chelsea e histórico goleador de Costa de Marfil.

El mensaje de Drogba en su cuenta de Instagram

¿Qué dijo Eto'o? "Hijo de P ... Eres solo una mierda, África no es tu patio de recreo", posteó en Instagram junto al video en el que se lo escucha al profesor Jean-Paul Mira, jefe de la unidad de cuidados intensivos del hospital Cochin de París, y el profesor Camille Locht, director de investigación de Inserm en la TV.

Este había sido el diálogo entre los profesionales que hizo explotar a los jugadores de origen africano:

- ¿No deberíamos hacer un estudio en África donde no tienen mascarillas, ni tratamientos ni reanimación? Se hace en estudios en el caso del SIDA donde usan prostitutas para probar ciertas cosas porque saben que están muy expuestas y no tienen protección. ¿Qué piensa usted?

- Tiene razón. Estamos pensando en un estudio paralelo en África de una manera similar. Creo que ya hay una petición que si no ha salido ya , saldrá, y pensamos seriamente en ello. Tampoco rechazamos un estudio en Europa o Australia.