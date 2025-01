Dura crítica de Juan Sebastián Verón a Jorge Brito por el caso Sebastián Driussi: "Es una cuestión de inseguridad, ven un competidor"

Lejos de cerrar el tema ahí, el ídolo del Pincha redobló la apuesta durante un mano a mano en TyC Sports y agregó: "Brito dijo que nos prestan plata. Un préstamo no tiene que molestarle, si él maneja un banco, prestó plata toda la vida". Luego, si bien reconoció un interés por el atacante con pasado en Austin que volverá a jugar en el Millonario este 2025, aclaró: "No tuvimos nada con Driussi. Foster es amigo del dueño de Austin FC. Nosotros hicimos una averiguación, previo a lo de River".

La Brujita también remarcó que al representante y al Millonario "les vino bien" tirarlos al medio para subirle la cotización. "Mucho tiempo los grandes usaron a los chicos y le sacaron jugadores. ¿Por qué no nos podemos parar de igual a igual y tratar de ver si podemos competir? Si el chico quiere jugar en River, va a jugar ahí", sentenció.

Por otro lado, Verón explicó cómo fue que Cristian Medina, el ex volante de Boca que estaba sin jugar por un conflicto con el club, llegó a la institución de La Plata. "El arreglo fue de Foster con Medina, no con Estudiantes. Nosotros entramos después. Si fue prolija o no, no tengo idea, es un acuerdo privado. Rescindió y llegó con el pase en su poder".

Quien fuera jugador de Boca, Sampdoria, Parma, Lazio, Manchester United, Chelsea. Inter y la Selección se refirió también al presente del club que lo vio iniciar y culminar su carrera como futbolista y en 2024 logró dos títulos con él como presidente: "Salimos campeones y en el medio, entre la final del año pasado y este, se fueron 18 jugadores. No es normal, no está bien. Queremos ser protagonistas en la Copa Libertadores y la realidad es que así es muy difícil".

Luego, consideró: "¿Por qué no podemos mantener la base y alimentarla? Porque tenemos necesidades y lo que te queda es vender. Otros clubes, como Boca, River o Racing, que están bien económicamente, no van a usar la herramienta más que para infraestructura. Los de abajo es difícil mantener un equipo. No estoy tan de acuerdo con la idea de que no es negocio salir campeón, pero algo de razón hay en eso. Yo quiero ser campeón, más allá de su costo".

El acuerdo con Foster Gillet

En la misma entrevista con TyC Sports, Verón brindó detalles acerca del millonario desembarco de Foster Gillett como inversor. El ex futbolista devenido en dirigente contó cómo fue el trasfondo de la relación y habló sobre el alcance del empresario a la hora de la toma de decisiones dentro del Pincha.

"El inversor pone plata para ganar plata, eso es lo primero. No es Papá Noel. Esto no lo metemos en el estadio, en el ticket, el match day, el sponsor o los derechos de televisión. Para hacer algo que tenga poder no se trata del porcentaje que tiene el inversor ni cuándo lo saca, sino cómo hacemos todo esto: lograr que lo que hoy tiene un número, lo multipliquemos a futuro. Ese es el negocio", analizó la Brujita.

Y si bien no entró en demasiados detalles respecto de la manera en la que Foster Gillett recuperará su inversión, sí dejó en claro que su participación tiene límites, sobre todo en cuanto a lo deportivo, en donde será escuchado, pero no será determinante.

"Podés tener una charla, y de hecho las tengo, porque lo hacemos partícipe del equipo. De ahí a meterse en una decisión tan importante como un técnico o un director deportivo, sin conocer bien el medio... Estaría atentando contra su propio proyecto. Entiendo que se tiene que apoyar en nosotros, ir conociendo el medio y, el día de mañana, proponer por ejemplo un técnico", cerró.