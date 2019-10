El alocado desahogo de Gallardo después de dejar a Boca afuera de la Libertadores

Boca ganó, pero no le alcanzó: River es finalista de la Libertadores

"No me entra la felicidad en el cuerpo"

Gallardo no se metió mucho en el análisis futbolístico después de dejar a Boca afuera de la Copa Libertadores y acceder a la final. El Muñeco habló de sus sentimientos por este nuevo logro ante el archi rival de toda la vida:

"Me cuesta analizar el juego y el desarrollo del partido. Tengo una felicidad enorme por los jugadores y por nuestra gente, que debe estar muy feliz por jugar otra final de Copa dejando afuera a Boca nuevamente. No me entra la felicidad en el cuerpo", remarcó el DT de River.

Y siguió: "Este es un equipo que sabe sufrir y yo dije que para llegar a una final tenés que pasar por momentos donde tenes que sufrir. Y hoy sufrimos, pero la recompensa está en haber jugado un muy buen partido en cancha de River".

Luego, se refirió al espíritu de su equipo: "Me saco el sombrero con este grupo de jugadores, que tuvieron el espíritu y el hambre de seguir y hoy nuevamente estamos en una final de Copa y eso es muy valioso. Es para emocionarse y para felicitarlos... Y seguir insistiendo en que tenemos un pasito más para ver si nos podemos consagrar nuevamente".