El audio de Emiliano Sala donde cuenta que no quería ir a Cardiff City y fue presionado

“Ellos han negociado para ganar mucho dinero. Ellos quieren que me vaya. Es verdad que es un buen contrato, pero deportivamente no es interesante para mí. Me quiere vender porque la negociación para él fue estupenda, sólo le importa la plata”, había expresado el argentino en referencia al presidente del club francés.

Y agregaba:"Es una persona que me desagrada cuando está frente a mí. Él hoy, quiere venderme al Cardiff, porque él ha llevado a cabo una supernegociación. Él va a recibir el dinero que quiere. Él quiere que yo me vaya, él ni me lo ha preguntado. A él no le interesa nada más que él dinero".

Este es el audio que sorprendió el mundo: