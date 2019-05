Marcelo Gallardo: "Jugamos mal, no hicimos pie, pero ellos saben que en nuestra casa somos fuertes"

El Muñeco Gallardo se mostró amargado por el funcionamiento del equipo pero recordó que el equipo siempre dio muestras de que puede dar vuelta la historia. "No tengo dudas de lo que pueden dar estos jugadores, ahora hay que trabajar e intentar dar vuelta la historia", opinó el DT en conferencia de prensa tras la caída del equipo

Marcelo Gallardo hizo una fuerte autocrítica del andar de su equipo. “La verdad es que hay que ser sinceros, no jugamos bien. No hicimos píe, ni en el campo de juego, ni en el funcionamiento, ni futbolísticamente y el rival aprovechó de nuestras debilidades en especial en el primer tiempo y luego cuando nos dieron la chance no supimos jugar bien y luego la expulsión nos complicó”, destacó el DT.