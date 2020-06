Para las conquistas del equipo considero el “mejor de la historia”, Scottie Pippen fue un hombre clave. El talentoso alero fue el compañero perfecto de MJ y el otro gran responsable de los torneos conseguidos –de ahí que se ganara el apodo de Robin, por su condición de aliado perfecto-.

Sus hazañas hicieron que Pippen se volviera una referencia para todos aquellos que soñanan con jugar en la NBA. Uno de esos fanáticos era Andrés “El Chapu” Nocioni, pieza fundamental de la Generación Dorada, quien admitió recientemente que su primera charla con “Pip” rompió el encantamiento. “El día que lo conocí, automáticamente mí ídolo se cayó rotundamente”, reconoció en diálogo con el diario Marca.

“Había entrenado con él con anterioridad, pero no había hablado. La verdad es que me dieron un cachetazo y me hicieron ponerme en mi lugar. El tipo no me dio ni pelota, no me tiró ni un consejo”, relató.

Y agregó: “Abrí mi corazón y realmente le dije que era mí ídolo, que era un honor estar sentado al lado de él. El tipo no me dio ni la hora. Además, llevaba un par de cervezas de más. Cuando lo vi tomando una cerveza dije: 'Acá viene lo mío, nos vamos a poner a charlar. Pero no. Me trató con un desprecio total. Pero bueno, seamos realistas, el tipo tiene su nivel y yo tengo otro”,

Pese a esta primera impresión, “El Chapu” asegura que esa imagen se revirtió durante otros encuentros y lo considera “un buen tipo”.

