El día que San Lorenzo le metió 10 goles a la Selección de Portugal

El San Lorenzo de 1946 se destacaba por su exquisito juego y poder de fuego: ganó el campeonato argentino marcando 90 goles en 30 fechas. Es realmente difícil encontrar equipos que hayan terminado un torneo largo en las grandes ligas -como se la podría considerar a la argentina en ese entonces- con un promedio de tres goles por partido.

El equipo dirigido por Diego García y Pedro Omar le hizo siete goles a Rosario Central, seis a Atlanta, cinco a Lanús, Platense y Racing y derrotó a Boca y a River en el torneo local. Con 46 puntos, producto de 20 triunfos, 6 empates y sólo 4 derrotas, San Lorenzo dejó atrás al Xeneize y el Millonario (por cuatro y cinco puntos respectivamente) y ganó su quinto campeonato de Primera División.

plantel san lorenzo gira.jpg

¿Quiénes brillaban en ese equipo? Rinaldo Martino, René Pontoni y Armando Farro se entendían a la perfección y conformaron una de las mejores de delanteras de nuestro fútbol. Farro, que jugaba por la izquierda, solía conducir los ataques y Martino (por la derecha) y Pontoni (como centrodelantero) definir las jugadas. Fueron apodados como "El Trío de Oro".

"Vamos a hacerle 10 goles a Portugal", presagió Pontoni con un periodista local después de un triunfo por 9 a 4 al Porto (en el que marcó un hat-trick) y de ver la calidad del campo de juego. Dos días después, la afirmación del santafesino se hizo realidad: vapulearon por 10 a 4 a los portugueses.

San Lorenzo fue una máquina de principio a final contra Portugal. Antes del minuto ya ganaba 2 a 0 con goles de Martino y Pontoni y se fue 5 a 1 arriba al entretiempo. Ya en el segundo tiempo el Ciclón marcaría el sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo gol para el 10-4 final. Martino (5), Pontoni (3), Farro y Aballay marcaron los goles del equipo argentino.

Farro,_Pontoni_y_Martino,_Estadio,_1947-04-12_(204).jpg

Aquella histórica jornada, el Ciclón formó con Blazina; Vanzini y Basso; Zubieta, Greco y Colombo; Imbelloni (Alarcón), Farro, Pontoni (Aballay), Martino y Silva. Portugal, por su parte, alineó a Chapela; Cardozo y Feliciano; Amaro, Moreira y Ferreira; Rogelio, Travassos, Peyroteo, Arsenio y Correta.

En esta gira San Lorenzo previamente venció por 4 a 1 a Atlético Madrid e impactó ganándole dos veces a la Selección de España aparte de la mencionada goleada al Porto. Fueron por 7-5 y 6-1 los triunfos del Ciclón ante La Roja, que pocos años después finalizó cuarta en el Mundial de 1950.

San Lorenzo disputó diez partidos en su gira, con cinco triunfos, cuatro empates y una sola derrota (por 4 a 1 ante Real Madrid). 47 goles a favor y 25 en contra. Números del PES jugando en principiante. Martino resultó el goleador con 17 tantos, seguido por Pontoni con 12 y Farro con cinco.

En tiempos de la generación de oro de España, que ganó el Mundial 2010 y dos veces la Eurocopa (en 2008 y 2012), el Diario As escribió: "España jugó sus primeros partidos de selección en los Juegos Olímpicos de Amberes, en 1920, y de allí regresamos con el cartel de la 'Furia Española', que ha producido no poca confusión posterior. Pero he aquí que ahora hemos alcanzado nuestro máximo con un estilo diametralmente opuesto, el 'Tiqui-taca', el pase corto, el tuya mía, el manejar, entretener y esperar a que la jugada aparezca sola. Lo que vimos y no aprendimos del San Lorenzo de Almagro, en aquella gira a caballo entre el 1946 y el 1947, de la que se siguió hablando durante muchos años. Bueno, pues ahora jugamos así".

"Son els millor del mon" ('Son los mejores del mundo')", fue el grito con el que los catalanes despidieron a San Lorenzo.