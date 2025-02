San Lorenzo, River y un clásico que promete: horario, formaciones y TV

El equipo que dirige Miguel Ángel Russo tuvo un arranque positivo: le ganó a Talleres 1 a 0 como local y, luego, venció a Gimnasia 2 a 0 en La Plata. Esto le permite ilusionarse con lograr una victoria ante el Millonaria, al que no le gana desde 2021 (triunfo 2 a 1 por la Copa de la Liga Profesional).

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/SanLorenzo/status/1885850271315529955&partner=&hide_thread=false SEGURIDAD Y ACCESOS PARA EL CLÁSICO



Como habrá tribunas llenas en el Bidegain, los organismos de seguridad informan y recomiendan:



LLEGAR TEMPRANO para que el ingreso multitudinario sea ordenado y se eviten los tumultos.



Habrá PRE-CONTROLES de seguridad y de carnets con… pic.twitter.com/uVJiThn2g4 — San Lorenzo (@SanLorenzo) February 2, 2025

De cara a este partido, Russo tendría pensado ir con los mismos 11 que derrotaron a Gimnasia.

River, por su parte, debutó en el torneo con un empate ante Platense 1 a 1, mientras que en su última presentación le ganó 1-0 sobre el final a Instituto. Sin embargo, el equipo de Marcelo Gallardo fue criticado por el bajo nivel e incluso generó la autocrítica del propio entrenador.

"No me gustó en absoluto el partido que hicimos. No fluimos. Es mérito del rival jugar así, ellos jugaron un gran partido, no se metió atrás, fue agresivo y nos hizo jugar incómodos. Ganamos tres puntos y nada más que eso", reconoció Gallardo en la conferencia de presa.

Para el clásico contra San Lorenzo, Gallardo tendría planeado realizar dos cambios respecto a los 11 que salieron a la cancha para jugar contra Instituto: el paraguayo Matías Rojas entraría en lugar del lesionado Maximiliano Meza, mientras que Sebastián Driussi reemplazaría a Facundo Colidio en la delantera.

Posibles formaciones

San Lorenzo: Orlando Gill; Elías Báez, Daniel Herrera, Jhohan Romaña, Ezequiel Herrera; Ezequiel Cerutti, Nicolás Tripichio, Elián Irala, Malcom Braida; Matías Reali; Alexis Cuello. DT: Miguel Ángel Russo.

River: Franco Armani; Marcos Acuña, Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella, Gonzalo Montiel; Enzo Pérez, Giuliano Galoppo, Matías Rojas, Manuel Lanzini; Sebastián Driussi y Miguel Borja. DT: Marcelo Gallardo.

Estadio: Nuevo Gasómetro.

Árbitro: Darío Herrera.

VAR: Héctor Paletta.

Hora de inicio: 17.

TV: TNT Sports.