El emotivo mensaje de Bilardo a los campeones de México 86

"Hola muchachos, les hablo para recordarles a todos ustedes, que hace 35 años éramos campeones del mundo. Y quería festejarlo con todos ustedes", dijo Bilardo en un corto, pero sentido video difundido por la cuenta de Instagram Bilardolandia.

image.png Carlos Bilardo festeja en en el Mundial de México 86

A los 83 años, el técnico se encuentra en buen estado de salud pese a padecer el síndrome de Hakim-Adams, una enfermedad neurodegenerativa que lo obligó a pasar por el quirófano en su momento. El "Narigón" vive en un departamento en el barrio porteño de Flores, con asistencia permanente de profesionales.

Según reveló su familia, el ex DT de 83 años todavía no sabe de las muertes de Diego Maradona y Alejandro Sabella. Desde su entorno no quieren que el "Doctor" sufra un mal momento.

