El enojo de los hijos de Locomotora Oliveras por la autopsia: "La mandaron a una heladera"

"Es algo muy angustiante para nosotros. Nos parece algo muy irrespetuoso, fuera de lugar... No lo entendemos. Es un sinsentido que se avance tanto y que se tomen estas medidas por una denuncia que no tiene elementos. Pero quiero aclarar que autopsia no se va a hacer", dijo uno de los hijos de la recordada Locomotora.

"Lo que se hizo fue poner un stop en la cremación. Y le quiero decir algo a este señor, Aldo Parodi (el denunciante), que más allá de todo lo que está pasando que es muy repentino y angustiante, hoy tuvimos que pasar por un momento traumático. Tuvimos que ir a reconocer el cuerpo. Tuvieron que abrir el cajón, nos sentimos súper invadidos", remarcó uno de los herederos de Oliveras.

"Después, la trasladaron a una mesa, la tuvimos que reconocer, le pusieron una etiqueta, la mandaron a una heladera. Sentimos mucha impotencia. Mi tía llorando, nosotros nos sentimos invadidos, una falta de respeto. Ninguna familia debería pasar por eso, por una denuncia de una persona x, que salió de la nada y se le dio lugar a esta denuncia".

LOS FUNDAMENTOS DE LOS HIJOS DE LA LOCOMOTORA

"Tanto nosotros como hijos, como el resto de los familiares y la gente diciéndonos el por qué se le dio lugar a esto, desde la primera persona que tomó el caso, del fiscal. Por qué se dio lugar si acá no hay una causa. No es que hay un motivo para hacer una investigación por tal causa directa", explicó el joven, hijo de Alejandra.

"Cualquier persona puede denunciar cualquier cosa y se hace una investigación. Para nosotros, como dijo mi hermano, es algo traumático que se realice una autopsia. A tu madre, que no es ninguna delincuente, que no tiene una causa de nada, mujer más limpia que ella no existe, y que hagan eso con una cuerpo, no lo vamos a permitir. No tienen causa alguna".