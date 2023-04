El manager de Independiente no está preocupado por el descenso

#ESPNF12 | #ESPNenStarPlus



"NO ME PREOCUPA EL DESCENSO, LOS JUGADORES ME DAN TRANQUILIDAD"



Pablo Cavallero habló del complicado presente de Independiente.



Mirá Fútbol 12 en vivo, acá --> https://t.co/fBEuoSHyvT pic.twitter.com/ZUZ0wwK46d