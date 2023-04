Independiente: Santi Maratea dio detalles sobre la colecta

Y en las últimas horas, el propio influencer reapareció en sus redes sociales para brindar detalles exclusivos de cómo viene la mano. "Hubo que hacer un montón de cosas para hacer esta colecta en Independiente, y cuando la empecemos les voy a poder contar bien todo", comenzó diciendo Maratea.

Y luego añadió: "Más que nada para los hinchas que se están organizando para sacar al club adelante. ¿Cuándo arranca la colecta? Prontísimo, pero todavía no les quiero decir. Quizás antes del domingo en el partido contra Belgrano en Avellaneda ya estemos por la mitad de la colecta".

Maratea aclaró que no tiene las precisiones exactas de fechas ya que no es algo que dependa exclusivamente de él, pero sí reafirmó que la colecta se hará luego del visto bueno de los dirigentes del club.

La cronología de la colecta de Maratea para salvar a Independiente

El 11 de abril, el joven sorprendió con un tweet que decía: "Me llegan mensajes de hinchas de Independiente, entonces hago una pregunta, solo para la gente del Rojo. ¿Están para organizarnos, hacer una colecta de hinchas e intentar ayudar en este momento a uno de los clubes mas importantes de America?"

Ante la respuesta positiva de hinchas y famosos, Maratea propuso: "Independiente tiene 6.000.000 de hinchas y algo así como 115.000 socios que pagan 4.000 pesos por mes. Si sólo 2.000.000 de hinchas ponen por única vez lo mismo que un socio pone todos los meses, llegás a juntar 20.000.000 de dólares (el monto tendría que reajustarse al cambiante valor de dólar) y pagás toda la deuda".

En la misma línea, aseguró que "si hago esta colecta la haría como hago el resto ósea asegurándome que el 100% del manejo de la plata lo tenga yo y así garantizar que nadie se pueda robar ni un peso", y horas más tarde deslizó que se estaba interiorizando en el mundo de los fideicomisos, una de las posibilidades que se mencionan para llevar adelante esta causa colectiva.

Lo que apareció como una idea, que para muchos hinchas, tanto de otros clubes como del propio equipo de Avellaneda, parecía una locura, con el correr de los días fue tomando fuerza hasta formalizarse. Ni la dirigencia ni el influencer detallaron cómo será finalmente la junta de dinero, pero a priori, y a diferencia de la propuesta inicial de SM, cada hincha o socio podría aportar el monto que pueda.

Para mi es un honor poder unirme a la colaboración de tantos hinchas con tanta pasión, cada vez entiendo mas lo que representa Independiente para millones de personas en Argentina y el mundo y me emociona sumarme amigo ♥

Con la consolidación del proyecto los hinchas se fueron subiendo al barco. Incluso, las peñas de Independiente se reunieron e hicieron público el apoyo a la colecta. Días después, Maratea se mostró con Miguel Ángel Santoro, ídolo del Rojo.

Maratea ya está metido en el mundo de Independiente.

“Estoy muy seguro de lo que hago. Sé perfectamente lo que estoy haciendo y con quién estoy hablando. Y sé mucho de la realidad del club, que no sé si todos la saben. Entiendo que Independiente es uno de los clubes más grandes de la Argentina y está en una situación crítica. Hay una unión de los hinchas para salir adelante, pero no hay alguien que genere confianza. Yo en este momento no soy más que esa figura”, dijo el influencer en el programa Irrumpe la Criti. Más temprano que tarde, la colecta será una realidad.