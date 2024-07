El papá de Dibu Martínez reveló por qué su hijo baila en los penales

"Toda la tribuna le chifla, le grita y él no dice nada. Después, si ataja un penal, se da vuelta y baila, pero baila por los nervios que tiene encima. No pasa por otro lado. No es para cargar a nadie", expresó en una entrevista con DSports el padre del golero marplatense surgido en las inferiores de Independiente que actualmente defiende los colores del Aston Villa inglés.

Luego, agregó: "Si supieran quién es Emiliano, ni los chilenos, ni los franceses, ni los colombianos hablarían mal. Es un tipo espectacular, un padre ejemplar, un pibe sencillo que no molesta a nadie".

Este domingo, en pleno entrenamiento de la Selección, el Dibu se acercó a una cámara que lo estaba grabando para la cuenta oficial del conjunto nacional en la red social X y soltó una frase que genera optimismo y tranquilidad de cara a lo que viene este martes en el MetLife Stadium: “Uno más y estamos en la final”.

Embed #SelecciónMayor Les dejamos el compacto con todas las acciones de un nuevo entrenamiento de la #Scaloneta.#OtraVezJuntos pic.twitter.com/kItW5qhGIC — Selección Argentina (@Argentina) July 8, 2024

Martínez brilló y fue héroe en las cuatro definiciones por penales que tuvo que enfrentar defendiendo a Argentina: contra Colombia en la semifinal de la Copa América 2021, ante Países Bajos y Francia en la histórica coronación en el Mundial de Qatar 2022 y, la última, frente a Ecuador en los cuartos de este certamen continental.

Argentina jugando un 9 de julio

La de esta noche no será la primera vez que Argentina juegue un 9 de julio, ya que lo hizo con anterioridad en ocho ocasiones. Al rival que más enfrentó fue Paraguay, con cuatro choques, mientras que el último cotejo que disputó en esta fecha patria fue en el Mundial 2014, con Lionel Messi en cancha ante Países Bajos, en la recordada tanda de penales que transformó a Sergio "Chiquito" Romero en héroe.

Luego del triunfo sobre Uruguay por 2 a 1 en 1913, encuentro que se jugó en la cancha de Racing, por la efímero Copa Presidente Roque Sáenz Peña, la Selección Argentina de jugó cuatro partidos consecutivos con Paraguay un 9 de julio. Fueron disputados entre 1925 y 1971, con tres victorias de la Albiceleste y un empate.

Tras la derrota por 4 a 2 con Yugoslavia por la Copa Independencia de Brasil, Argentina recién volvió a jugar un 9 de julio frente a Uruguay, en las semifinales de la Copa América de 1987, con Diego Maradona como protagonista. El equipo que dirigía Carlos Bilardo perdió 1 a 0 en el Estadio Monumental, por el gol de Antonio Alzamendi a los 43 minutos del primer tiempo.