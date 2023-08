TyC Sports compró los derechos de dicho cruce, que tendrá lugar el miércoles desde las 20 (hora argentina) en el TQL Stadium. De esta manera, el acceso a la transmisión será prácticamente gratuito: sólo deberán tener pago el servicio de cable básico.

C6raixm_q_360x240__1.jpg Messi levantando la Leagues Cup en medio del festejo del Inter Miami. Archivo.

En principio, el acuerdo es sólo por esta ocasión, pero no se descarta que a futuro se repita esta posibilidad. No obstante, el sábado, cuando se reanude la Major League Soccer, quienes deseen disfrutar del enfrentamiento ante New York Red Bulls deberán pagar el servicio de Apple TV.

El Inter Miami de Messi llega en alza a este encuentro que será muy exigente. Cincinnati, donde juegan los argentinos Luciano Acosta y Álvaro Barreal, está haciendo un campañón en la MLS, donde suma 51 puntos en 24 encuentros con 15 victorias, 6 empates y 3 derrotas.