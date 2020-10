Por otra parte, la práctica de este ayer se llevó a cabo en horario matutino, aunque sin mucho detalle sobre lo que realizó el DT Lionel Scaloni, mientras que después se anunció la baja del delantero de Juventus.

La idea del cuerpo técnico es hacer dos noches en La Paz, a diferencia de experiencias anteriores, cuando se optó por llegar sobre la hora para atenuar el impacto de la altura en los jugadores.

Scaloni sigue a la espera de la recuperación de los futbolistas que no terminaron en óptimas condiciones tras la ajustada victoria sobre Ecuador en el debut (1-0), el jueves pasado.

Uno de ellos es Marcos Acuña, quien tuvo que ser reemplazado en la Bombonera por una sobrecarga en el isquiotibial de la pierna derecha, y por el momento solo hizo trabajos de campo junto a un kinesiólogo.

En caso de que el mediocampista de Sevilla no se recupere plenamente, su lugar podría ser para Eduardo "Toto" Salvio, quien jugó algunos minutos frente a la "Tri", aunque si se inclina por brindarle mayor apoyo a Rodrigo De Paul y Leandro Paredes en el mediocampo, Nicolás Domínguez y Exequiel Palacios aparecen como variantes.

En relación al equipo, además de esperar a Acuña, Scaloni también analiza el ingreso de Juan Foyth por Gonzalo Montiel, en el lateral derecho, un cambio que tendría su justificación en tratar de resguardar un poco más a los creativos del equipo.

El defensor del Villarreal, que reemplazó en el tramo final ante Ecuador a Montiel, parece tener grandes chances de meterse en el once inicial para enfrentar a Bolivia, que tuvo un debut para el olvido, goleada por Brasil (5-0).

El plan del equipo es entrenar hoy en el predio que The Stongest tiene en La Paz, y si no surge ningún problema físico, el equipo saldrá con Armani: Montiel o Foyth, Martínez Quarta, Otamendi y Tagliafico; a la mitad de la cancha irán De Paul y Paredes, una línea con Ocampos, Messi y la duda si no juega Acuña (ahí podrían entra Salvio, Palacios o Nicolás Domínguez), mientras que Lautaro Martínez será el delantero de punta.

Sin dudas que Argentina tendrá no solo a la selección boliviana de rival, sino a la altura, ese enemigo que siempre complicó al fútbol argentino.