España: Luis Enrique reconoció que sus jugadores pueden masturbarse

En el último ida y vuelta son sus seguidores, al entrenador le consultaron si les permitía a sus jugadores masturbarse y lejos de hacerse el distraído, respondió con la mejor onda.

"Lucho, ¿tienes permitido a tus jugadores hacerse el Vladimir o puede suponer desgaste físico? Gracias", fue la consulta que le dejaron. "Vladimir, una curiosa expresión. Me imagino lo que puede ser", comenzó diciendo el DT a sabiendas de que la expresión hace referencia al dicho "Como dijo Vladimir: una puñeta y a dormir".

"Liberarse y estar en plenitud es bienvenido. Además, no hace falta que se lo diga el míster (el técnico). Barra libre. Cada uno que haga lo que quiera, siempre y cuando no moleste a los demás", expresó el seleccionador español. "Ningún problema. Todo lo contrario. Felicidad es lo que buscamos aquí", finalizó Luis Enrique en su más reciente emisión que acumula más de un millón de visualizaciones.

Días atrás ya se había referido a las relaciones sexuales antes de los partidos y fue claro al respecto: "Aquí estamos concentrados y no es que no se pueda. Es una tontería sublime porque yo... entiendo que es algo muy normal. Hombre, si te pegas una bacanal es evidente que no es lo mejor para un día antes de un partido, pero vamos..."

"Nosotros, de hecho, cuando estamos en los clubes, los jugadores duermen en sus casas y me preocupa cero si practican sexo o no. Si lo practican es porque lo necesitan, les va bien. Pues qué tontería. Repito: con sentido común. Cada uno con su pareja o con su mujer o con quien quiera, pero dentro de la normalidad", agregó.

"Aquí en la Selección no porque estamos concentrados y demás, pero estoy totalmente a favor de que la gente viva la vida con normalidad. Al revés, yo lo considero importante y yo de jugador, cuando no estábamos concentrados, siempre que podía con mi mujer pues... pues... hacíamos lo que teníamos que hacer", remató.

Con su yerno todo bien pero no quiere ser abuelo

Hace algunos días, un usuario se animó a consultarle qué reacción tendría si -tras marcas un gol- Ferran Torres García se lleva el dedo pulgar a la boca en señal de que se viene un bebé. La pregunta no fue antojadiza sino porque el delantero del Barcelona está de novio Sira Martínez, hija de Luis Enrique.

"Si Ferran Torres marca un gol y hace el gesto del chupete lo cambio al momento, lo pongo en la grada y no vuelve a pisar un vestuario o un césped... Vamos, sólo faltaría", respondió medio en broma medio en serio.