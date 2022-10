Exclusivo: los hinchas de River eligen al reemplazante de Gallardo

El Muñeco tuvo este domingo su gran despedida en el encuentro ante Rosario Central, el último que dirigirá, al menos en esta etapa, en el Monumental. Los hinchas de River, que cantaron con todo en el estadio para agradecerle por estos años gloriosos, le contaron a DIARIO POPULAR cómo están con la ida de MG y su favorito para que ocupe su lugar.

"El otro día le decía a mis amigas. Nunca me dejó una pareja, pero creo que se debe sentir así. Fua, que abandono", fue el comentario de una de las entrevistadas. "Papi, lo quiero ir a despedir al Muñeco", nos reveló un hincha que le dijo su hijo.

Todos coinciden en que el anuncio de Gallardo de que no continuará en 2023 por un lado los hundió en una tristeza y por el otro entienden su desgaste. Le desean éxitos y todavía no se fue y ya le piden que vuelva.

No fueron a ver a River, fueron a ver a Gallardo, a darle una última muestra de amor y de agradecimiento por los 14 títulos, entre ellos la histórica consagración de la Copa Libertadores 2018 ante Boca en el Santiago Bernabéu. Y no solo por los títulos, si no por hacerlos sentir representados.

Y, en cuanto al sucesor de Gallardo, los hinchas de River parten de una premisa: "Tiene que ser de la filosofía River"; "De la casa". Quieren a alguien que tenga mucho conocimiento del club como lo tiene el Muñeco y que, por ende, su idea futbolística sea similar, del paladar del Millonario.

De esta manera, Marcelo Bielsa, uno de los nombres que sonó en las últimas horas, quedaría descartado por su nulo pasado y vínculo con la institución. Y los tres nombres más elegidos fueron Hernán Crespo, Martín Demichelis y Pablo Aimar, tres exjugadores del club. Los últimos dos especialmente, los más votados. También, más de uno se animó a deslizar: "Biscay, pero muy difícil que se quede".

La dirigencia ya descartó esa posibilidad. Por último, todos coinciden en que "viene el sucesor de Gallardo, pero no el reemplazante" porque "es irremplazable".