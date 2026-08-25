Faustino Oro derrotó al número uno del mundo y volvió a hacer historia en el ajedrez

Con apenas 12 años, Oro continúa posicionándose como una de las grandes promesas del ajedrez mundial. Alcanzó el título de Gran Maestro a los 12 años, 6 meses y 26 días, convirtiéndose en el segundo jugador más joven de la historia en conseguirlo.

Además, se convirtió en el ajedrecista de menor edad en superar los 2500 puntos de ELO en las tres modalidades oficiales: clásica, rápida y blitz, un registro que vuelve a marcar la magnitud de su proyección.