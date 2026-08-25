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Faustino Oro derrotó al número uno del mundo y volvió a hacer historia en el ajedrez

El argentino de 12 años venció a Magnus Carlsenal en una de las partidas del duelo amistoso disputado en Chess.com.

El ajedrecista argentino Faustino Oro derrotó al noruego Magnus Carlsen en una partida amistosa disputada en Chess.com y volvió a protagonizar un momento destacado en su ascendente carrera internacional.

El duelo entre el joven de 12 años y el número uno del mundo estuvo compuesto por ocho partidas en modalidad blitz, con tres minutos para cada jugador y sin incremento de tiempo (3+0). Carlsen terminó imponiéndose en el global, con cuatro triunfos y tres tablas, pero Oro logró quedarse con una de las partidas y protagonizó la gran sorpresa de la jornada. El marcador definitivo fue 4-1.

El vínculo entre ambos ajedrecistas ya cuenta con varios capítulos. Carlsen había elogiado anteriormente el talento del argentino durante el Mundial por equipos disputado en Hong Kong y luego volvió a recibirlo en Oslo. En aquella oportunidad, el noruego resaltó la capacidad y madurez de Oro pese a su corta edad.

Con apenas 12 años, Oro continúa posicionándose como una de las grandes promesas del ajedrez mundial. Alcanzó el título de Gran Maestro a los 12 años, 6 meses y 26 días, convirtiéndose en el segundo jugador más joven de la historia en conseguirlo.

Además, se convirtió en el ajedrecista de menor edad en superar los 2500 puntos de ELO en las tres modalidades oficiales: clásica, rápida y blitz, un registro que vuelve a marcar la magnitud de su proyección.

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