Fernando Gago rompió el silencio y habló sobre su posible llegada a Boca: qué dijo

"No me contactó nadie, no sé de dónde salió la información. Yo no tuve contacto con nadie de ningún club, absolutamente. Lo digo acá, porque la verdad no ha pasado. Es muy difícil. Lo vuelvo a repetir: no se comunicaron conmigo ni con gente de mi entorno”, insistió Gago, antes del clásico que Chivas de Guadalajara perdió 3 a 2 contra Atlas.

Al ser consultado sobre si terminará el torneo como DT del equipo mexicano, Gago respondió: "Todo puede pasar en el fútbol, eso está muy claro. Perdemos cinco partidos y puede ser que no esté más. O puede ser que esté siete años más. El hoy, yo siempre vivo el hoy. Soy muy claro con el club, tengo una comunicación constante y las cosas son muy claras. No sé por qué se instaló este rumor, pero es parte del fútbol. Lo entiendo de esa manera y trato de alejarme de todo lo que es ajeno al día a día”.

"Yo tengo contrato con el club y no tuve ningún ofrecimiento de nadie”, ratificó el argentino, que fue abucheado por un grupo de hinchas cuando llegó al estadio para disputar la 11º fecha de la Liga MX.

La salida de Diego Martínez como técnico de Boca tras la derrota 2-0 frente a Belgrano en Córdoba desató una serie de rumores y movimientos en el club. La necesidad de encontrar un nuevo entrenador que tome las riendas del equipo puso en marcha al Consejo de Fútbol, y varios nombres comenzaron a circular a las pocas horas.

Entre ellos, uno resaltaba por sobre los demás: Fernando Gago, que tomó fuerza desde el primer momento y, para muchos medios su llegada parecía un hecho. Ahora, sus primeras palabras generaron incertidumbre y sorpresa en los hinchas sobre quién será el próximo DT de Boca.

Aunque Gago sigue siendo una opción latente, el club no descarta otras alternativas, y las próximas horas serán cruciales para definir el futuro del banco xeneize. La situación sigue abierta y despierta expectativas tanto en Guadalajara como en Buenos Aires.

Para Boca, la llegada de un nuevo entrenador es una decisión que no puede demorarse mucho tiempo más, ya que el equipo necesita afianzarse de cara a los desafíos que se avecinan en la recta final de la Liga Profesional y los cuartos de final de la Copa Argentina, el certamen que puede otorgarle la clasificación a la Copa Libertadores de 2025.