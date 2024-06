Flavio Azzaro se cruzó con un hincha que lo increpó: "Te voy a romper la boca"

“Memoria, argentinos, memoria. Que no vuelva a pasar que el periodismo barato nos haga sentir que tenemos que ir en contra de nuestros jugadores por un poquito de cámara”, le dijo al fanático al periodista. En ese momento, Azzaro quiso correrse del lugar, pero el hombre insistió: “Que no vuelva a pasar porque eso es difícil conseguirlo”.

"Callate, pancho", le contestó Azzaro, que al ver que otra vez lo estaba grabando, se acercó para apartarle la cámara y ahí se cortó la filmación.

Más allá de no se llegó a ver qué sucedió por el forcejeo de ambos, sí se oyó la voz del fanático: “¿Qué pasa? Te voy a romper la boca, no me toques. Mirá que somos 50″.

En su canal de YouTube, Azz Contenidos, el periodista se descargó y brindó detalles de lo que no se vio: “Lo que viví ayer fue espectacular. Habría unos 400 argentinos y la inmensa mayoría se te acerca, te felicita, te habla del laburo que hacés, te pide una foto, un video o te recuerda algo que dijiste en alguna reacción".

h6Ffqo3Rm5RBsHbH.mp4

"Y de golpe -continuó- alguno te grita de lejos ‘Azzaro Bostero’ o ‘vendehumo’. A mí no me molesta que alguien me critique, porque vivo de eso y está buenísimo. Podés charlar, discutir y llegar a un punto en común o no. Lo que me caliente a mí es el falso guapo”.

En su testimonio sobre el hecho, Azzarro agregó: “Me molesta el pendenciero que viene y te graba. Primero me filmaba y, cuando veo lo que dice, trato de irme. En otro momento de mi vida quizás actuaba diferente. Hoy estoy con mi mujer trabajando y en otro país. Quiso figurar porque te filma para mandárselo a otro, no es que te lo dice porque lo siente. Si no, hubiera charlado con el pibe y hasta me banco si me putea”.

“La camarita no la voy a bancar. Voy a contar hasta 10, como me han enseñado, y me voy a ir o correr para un costadito. Pero cuando ya pasás una línea y seguís a una persona que está laburando con su mujer, ya está", afirmó el periodista en su descargo.

Y concluyó: "No digan que me agarré a piñas porque no me agarré. No me peleo desde que tengo 16 años, no va más agarrarse a piñas. Y menos con un tipo de 40 años que tenía olor a escabio y te escupía la hamburguesa en la cara. Que cuando se le cayó el teléfono decía ‘mi móvil, mi móvil’. Basta de estos fenómenos que quieren un minuto de fama”.