Fórmula 1: Oscar Piastri ganó por una orden de McLaren en el Gran Premio de Hungría

Norris se negó, pero luego accedió al pedido y le permitió al australiano lograr su primera victoria, para un imponente 1-2 de la escudería británica. "Este es el día que soñé cuando era niño, estar en lo más alto del podio de la Fórmula 1", soltó Piastri ante la mirada, todavía incrédula de Norris, que obligado dejó siete puntos en el camino que pueden lamentarse a fin de año si es que Max Verstappen sigue en caída libre.

Después del GP de Hungría, Norris felicitó a su compañero y evitó profundizar acerca de la discusión con su equipo: “Fue un grandísimo día como equipo. Estoy muy contento, ha sido un viaje muy largo para lograr esto por méritos propios. Felicito a Oscar, me ha ganado en la salida y controló bien la carrera. Merecía ganar. El equipo me ha pedido que le deje pasar y lo he hecho... Sigo creyendo en el campeonato”.

El tercer lugar quedó para Lewis Hamilton, que llegó a su podio número dos mil a bordo de Mercedes. El siete veces campeón del mundo protagonizó un insólito toque con el neerlandés Verstappen sobre el cierre de la carrera. El piloto de Red Bull, vigente tricampeón del mundo, debió conformarse con un insípido quinto lugar por detrás de Charles Leclerc (Ferrari).

Lejos de ser autocrítico por lo que pasó con Hamilton, Verstappen habló acerca de una maniobra equivocada del británico, pero sin demasiados detalles y después dijo. “El ritmo no fue bueno para poder pelear con McLaren. Creo que las estrategias, las llamadas no fueron buenas. Un día probablemente para olvidar”, comentó.

La Fórmula 1 volverá a correrse el próximo fin de semana en el tradicional circuito de Spa-Francorchamps, en Bélgica. Verstappen sigue al frente del campeonato con 265 unidades, seguido por Norris, que acumula 189. Más atrás aparecen Charles Leclerc (162), Carlos Sainz (154) y Piastri (149).