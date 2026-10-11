Francisco Cerúndolo perdió con Jakub Mensik y ya no hay argentinos en Shanghái

El tenista porteño cayó por 6-3, 3-6 y 6-2 con el checo en la tercera ronda y ya no hay representantes del país en el Masters 1000 del continente asiático.
Francisco Cerúndolo quedó eliminado del Masters 1000 de Shanghái tras caer con el checo Jakub Mensik por 6-3, 3-6 y 6-2, en un encuentro correspondiente a la tercera ronda del certamen. El porteño, el mejor ubicado del país en el ranking mundial, no logró sostener su nivel durante todo el partido y se despidió de la competencia tras casi dos horas de juego.
El checo, ubicado entre los mejores 20 jugadores del mundo y preclasificado número 13 en Shanghái, comenzó el partido con mayor precisión. Aprovechó sus oportunidades para tomar ventaja en el primer parcial y se impuso por 6-3, ante un Cerúndolo que tuvo dificultades en el inicio para contrarrestar el juego de su rival.
La reacción del argentino llegó en el segundo set. Cerúndolo elevó su rendimiento, consiguió un quiebre determinante en el tramo final de la manga y logró cerrar el parcial por 6-3. Con ese resultado, emparejó el marcador y llevó la definición al tercer set, en el que necesitaba mantener la intensidad para aspirar a la clasificación.
No obstante, Mensik recuperó el control en el capítulo decisivo. El europeo se mostró especialmente firme con su primer servicio, con el que ganó el 85% de los puntos disputados, y aprovechó los errores de su rival para conseguir dos quiebres. Así, se impuso por 6-2 y aseguró su lugar en los octavos de final del torneo chino.
La eliminación de Cerúndolo también significó el final de la participación argentina en el cuadro individual masculino. El porteño había comenzado su recorrido con una victoria ante el ruso Roman Safiullin por 7-6 y 6-3, pero no pudo prolongar su estadía en el certamen. Antes habían quedado afuera Juan Manuel Cerúndolo, Tomás Etcheverry, Thiago Tirante, Camilo Ugo Carabelli y Sebastián Báez.
Entre las eliminaciones argentinas de la segunda ronda se destacó la de Juan Manuel Cerúndolo, que perdió ante el español Carlos Alcaraz por un doble 6-3. Etcheverry cayó frente al checo Dalibor Svrcina por 6-3, 3-6 y 7-5; Tirante fue derrotado por Rafael Jódar por 4-6, 6-2 y 6-3; Ugo Carabelli perdió ante el canadiense Felix Auger-Aliassime por 4-6, 7-6 (1) y 7-5, mientras que Báez no pudo con el campeón defensor, Valentin Vacherot, que se impuso por 6-4 y 7-6 (5).
En los octavos de final, Mensik se enfrentará con el francés Arthur Gea, quien protagonizó una de las sorpresas de la jornada al eliminar al estadounidense Ben Shelton, cuarto del mundo, por 7-6 (5) y 7-6 (3). El Masters 1000 de Shanghái, disputado sobre superficie dura al aire libre, es uno de los torneos más importantes de la recta final del calendario ATP. Con la salida de Cerúndolo, la delegación argentina cerró su participación en el cuadro individual masculino sin conseguir avanzar a los octavos de final.
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