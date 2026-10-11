Francisco Cerúndolo perdió con Jakub Mensik y ya no hay argentinos en Shanghái

La eliminación de Cerúndolo también significó el final de la participación argentina en el cuadro individual masculino. El porteño había comenzado su recorrido con una victoria ante el ruso Roman Safiullin por 7-6 y 6-3, pero no pudo prolongar su estadía en el certamen. Antes habían quedado afuera Juan Manuel Cerúndolo, Tomás Etcheverry, Thiago Tirante, Camilo Ugo Carabelli y Sebastián Báez.

Entre las eliminaciones argentinas de la segunda ronda se destacó la de Juan Manuel Cerúndolo, que perdió ante el español Carlos Alcaraz por un doble 6-3. Etcheverry cayó frente al checo Dalibor Svrcina por 6-3, 3-6 y 7-5; Tirante fue derrotado por Rafael Jódar por 4-6, 6-2 y 6-3; Ugo Carabelli perdió ante el canadiense Felix Auger-Aliassime por 4-6, 7-6 (1) y 7-5, mientras que Báez no pudo con el campeón defensor, Valentin Vacherot, que se impuso por 6-4 y 7-6 (5).

En los octavos de final, Mensik se enfrentará con el francés Arthur Gea, quien protagonizó una de las sorpresas de la jornada al eliminar al estadounidense Ben Shelton, cuarto del mundo, por 7-6 (5) y 7-6 (3). El Masters 1000 de Shanghái, disputado sobre superficie dura al aire libre, es uno de los torneos más importantes de la recta final del calendario ATP. Con la salida de Cerúndolo, la delegación argentina cerró su participación en el cuadro individual masculino sin conseguir avanzar a los octavos de final.