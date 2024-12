Franco Colapinto contó a qué se hubiera dedicado de no haber sido piloto de Fórmula 1

En una nota que se dio a conocer en la madrugada de este 31 de diciembre, el nacido en Pilar que disputó nueve Grandes Premios con Williams en la temporada 2024, participó del episodio titulado “Fútbol, mate, asado y Colapinto” de Tavo al Volante en YouTube. El influencer, que tiene casi 730.000 suscriptores en la plataforma, lo subió a su vehículo y le hizo varias preguntas condimentadas que sacaron a relucir el carisma del automovilista que se encuentra en el país de vacaciones.

Entre sus confesiones, Colapinto reveló que prefiere “manejar camionetas, como que me divierte un poco más. No tenés que frenar en los pozos, no tenés que preocuparte por pegarle a un cordón, que yo soy medio animalito”. Y cuando le consultaron a qué se hubiera dedicado si no era piloto, sorprendió: “Chofer de Uber, capaz. Por suerte hago lo que me gusta”.

Luego, el corredor sacó a la luz uno de sus rituales antes de cada competencia. “Creo que de por sí los argentinos tenemos muchas cábalas. Siempre me pongo todo lo derecho primero, el guante, la bota derecha, el cinturón derecho, siento que estamos un poquito locos algunos”, contó.

Luego se sometió a una especie de ping pong con los otros dos habitantes en el vehículo en el que aceptó que tuvo accidentes al volante, que participó alguna vez una carrera callejera y que ha “salado un carro”. Al escuchar la frase, consultó enseguida a qué aludía. “Hacerlo en un carro”, le respondieron. Y asintió con una sonrisa.

Colapinto también se refirió a su porvenir en la Fórmula 1, aunque evitó dejar definiciones contundentes. “Por ahora no hay nada que esté cerrado ni confirmado, estamos intentando buscar la mejor opción para mí, una oportunidad para el año que viene”, remarcó.

De momento, las alternativas son dos. La primera es quedarse como piloto de reserva en Williams, conjunto cuyos titulares son Carlos Sainz y Alex Albon para regresar a la parrilla ante la baja de uno de ellos. Y la segunda es pasar Alpine, escudería con la que hay negociaciones en marcha con pronóstico auspicioso.

En caso de concretarse, restará saber si Franco iniciará la temporada o el oceánico Jack Doohan cumplirá con el contrato de cuatro carreras que tiene vigente antes de dejarle su lugar al argentino. Se esperan definiciones la próxima semana. Mientras, paladea sus últimos días de vacaciones con sus seres queridos en una casa en un barrio cerrado en Pilar, Colapinto aprovechó su estancia en Argentina para terminar la secundaria y aguarda ansioso la chance de seguir en la Máxima.