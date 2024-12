Franco Colapinto consiguió un título que le faltaba

El piloto de 21 años aprovechó su estadía en Buenos Aires para rendir las materias pendientes que tenía en el Colegio del Pilar, el mismo que lo había cobijado en la primaria. En las últimas horas se hizo viral una foto suya con la toga de egresado y el diploma que confirma que terminó el "nivel secundario bilingüe" en la institución ubicada en su localidad natal.

Colapinto debió abandonar el colegio secundario debido a sus compromisos con el automovilismo, que cada vez eran más y se interponían con las obligaciones y responsabilidades de la escuela. Vale recordar que Franco se marchó a Europa con apenas 14 años.

Antes de viajar para asentarse en el Viejo Continente, como le gustaba mucho la mecánica, decidió estudiar en un industrial. “Fue tremendo el esfuerzo que hicimos todos. Teníamos que llevarlo al instituto para que se pudiera preparar. Todos los días de la semana y con la nena (Martina, la hermana menor de Franco) envuelta en una frazada, cargándola en el auto, yendo de Pilar a Don Torcuato a que hiciera la preparación para su curso de ingreso. Era súper exigente, de miles de alumnos que se presentaban quedaban menos de cien chicos”, contó Andrea Trofimczuk, la mamá del piloto, durante una nota realizada en noviembre 2023.

Franco Colapinto Título Secundario.jpg Con la toga y el diploma que acreditan que se recibió del secundario.

Tras terminar la primaria, Franco aprobó los exámenes de ingreso para las escuelas de Ford y Techint, pero se decidió por el segundo. “Amó ese colegio, pero algo que no tuvimos en cuenta fue que comenzó a incrementarse su demanda en el exterior porque tenía que viajar más por sus carreras", continuó la mujer en la misma nota.

Y, finalmente, completó: "El colegio era técnico y, si bien había cosas que las podía hacer a distancia y le permitían una cantidad de faltas superior a las de otros alumnos por estar federado, hubo materias que requerían la presencialidad. Llegó un momento que no fue viable. Entonces volvió al colegio en el que había hecho la primaria. Llegó hasta sexto año y le quedaron algunas materias”. Este martes, el Colegio del Pilar, el mismo que lo había cobijado en la primera y en esa segunda etapa del secundario, le volvió a abrir las puertas. Y allí el piloto logró el título que le faltaba.

El futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1

En las últimas horas, Flavio Briatore, experimentado empresario y asesor del equipo Alpine, brindó una entrevista en la que no descartó la llegada del argentino al conjunto galo. “Vamos a empezar el año con Pierre Gasly y Jack Doohan, te lo garantizo. Después ya veremos durante la temporada. Tengo que poner el establo en condiciones para obtener resultados. Y el piloto es quien debe concluir el trabajo de casi 1.000 personas detrás de él. Todos trabajan para sólo dos personas”, expresó.

“Si hay un piloto que no avanza, que no me trae resultados, lo cambio. No puedes ser emocional en la F1. Me interesa cualquier piloto que sea rápido. Y Franco sorprendió a todos”, concluyó. Así, las variantes para el argentino en este momento son dos: que corra para Alpine cuando termine el vínculo de Doohan (a partir de la quinta carrera, salvo que el oceánico sea cortado antes) o que permanezca como piloto de reserva de Williams, detrás de Carlos Sainz y Alex Albon, a la espera de una oportunidad.