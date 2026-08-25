Franco Colapinto posó como modelo para una revista europea

"Los europeos, en general, no tanto los españoles o los italianos, son bastante más fríos que nosotros. Yo tenía la sangre muy caliente y cada cosa me la tomaba a pecho. En el automovilismo necesitás una cabeza fría, no podés dejar que las emociones te dominen. Fui aprendiendo eso y tomando lo que me servía de esa cultura, sin dejar de ser quien soy", agregó con la revista.