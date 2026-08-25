Franco Colapinto posó como modelo para una revista europea

El piloto argentino de la Fórmula 1 fue fotografiado con looks informales en el contexto de una entrevista personal sobre su vida fuera de las pistas.
Franco Colapinto volvió a romperla en su faceta como modelo fuera de las pistas de la Fórmula 1. El piloto argentino fue fotografiado con looks informales en el contexto de una entrevista personal sobre su vida fuera de las pistas con una revista europea.
"Soy impaciente, ansioso y voy a fondo durante todo el día. En nuestro caso, con tantos viajes y cambios de lugar, resulta más evidente. Pero como sociedad estamos todos un poco pasados de revoluciones. Hay tiempo para todo, aunque los ritmos personales y del mundo nos empujen a seguir corriendo. A veces cuesta recordar que también hay que parar", expresó en diálogo con la revista Elle, de origen francés.
"Los europeos, en general, no tanto los españoles o los italianos, son bastante más fríos que nosotros. Yo tenía la sangre muy caliente y cada cosa me la tomaba a pecho. En el automovilismo necesitás una cabeza fría, no podés dejar que las emociones te dominen. Fui aprendiendo eso y tomando lo que me servía de esa cultura, sin dejar de ser quien soy", agregó con la revista.
Por último, al hablar de sus sueños, Colapinto no dudó: "Tengo muchos y se van renovando. Quiero seguir por este camino, conseguir un podio dentro de no mucho tiempo y crecer en la Fórmula 1. Mi meta es ser campeón algún día, aunque sé que falta camino. Quiero mejorar con el equipo y como piloto, seguir aprendiendo. Ojalá llegue. La ambición está, pero también la conciencia de todo lo que todavía hay que construir".
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