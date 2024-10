Franco Colapinto: "Si Williams no puede darme un asiento, es normal que me permitan ir a otro lugar"

A horas del Gran Premio de Brasil, el piloto argentino que llegó a Williams como sustituto de Logan Sargeant, pero no podrá seguir en el conjunto inglés en 2025 porque ya tiene a sus corredores confirmados, participó este jueves de una conferencia de prensa junto a Lewis Hamilton y Lance Stroll.

Con los rumores sobre un posible traspaso a Red Bull Racing, relacionados con una posible salida del mexicano Sergio “Checo” Pérez, cada vez más fuertes, el nacido en Pilar no esquivó la respuesta cuando fue consultado por la chance de un traspaso para la próxima temporada.

“Creo que no debería ser yo a la persona a quien se le pregunte sobre eso. Por supuesto, no sé la respuesta. Creo que si Williams no puede darme un asiento de carrera, lo más normal es que me permitan ir a otro lugar y que encuentren la mejor oportunidad para mí, para el futuro. Pero no soy la persona adecuada, debería ser la última. Estoy aquí con Williams este fin de semana, voy a tratar de hacerlo lo mejor posible aquí en Brasil. Es una carrera muy emocionante″, respondió.

Lance Stroll Lewis Hamilton Franco Colapinto Fórmula 1 Brasil Williams.jpg Lance Stroll, Lewis Hamilton y Franco Colapinto, este jueves en la previa a la carrera que se disputará en Brasil.

Luego, aunque expresó su deseo de continuar en la Fórmula 1, Colapinto sorprendió al decir que no ve probable su permanencia en la categoría en 2025, aunque mantiene la esperanza de regresar en 2026 o 2027. Sobre su paso por Williams, expresó su gratitud hacia el equipo por el apoyo recibido: “Me dieron una oportunidad increíble, que yo no esperaba conseguir este año, y trato de hacer lo mejor posible para demostrar que merezco estar aquí”.

Con su próximo debut en el circuito de Interlagos, el piloto de Williams será uno de los puntos de atracción, especialmente para los fanáticos argentinos que se esperan en gran número. Con la mirada puesta en la qualy del Sprint y en su primera clasificación oficial en Brasil, Colapinto buscará dar otro paso para consolidarse en la categoría.

Los elogios de Hamilton hacia Colapinto

En un gesto de respaldo, el multicampeón Hamilton elogió el talento del joven argentino: “Creo que se ha ganado el derecho a estar aquí”. Además, le aconsejó mantenerse concentrado y trabajar cada fin de semana para asegurarse un futuro en la Fórmula 1. Este apoyo de uno de los pilotos más experimentados de la grilla reafirma el impacto que Colapinto tuvo en la categoría en tan poco tiempo.

En esa misma consulta, se le recordó a Lewis la batalla que mantuvo con Franco durante el GP de Bakú: “Ha hecho un trabajo increíble. Tuvimos una pequeña batalla, pero fue súper seguro. Fue duro pero justo. Como dije en la carrera: es genial ver que los jóvenes talentos tienen la oportunidad de salir y brillar”.

“Fue llamado a último minuto y arrojado a lo profundo de este deporte. La mayoría de nosotros, si tenemos suerte de entrar, tenemos un poco de carrera. Si nos fijamos, por ejemplo el joven Kimi (Antonelli, que lo reemplazará en Mercedes en 2025), tiene un montón de días antes de la primera vez. Él no tenía eso, así que saltó directamente e hizo un trabajo fantástico”, cerró.