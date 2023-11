Germán Cano se refirió a la posibilidad de jugar en la Selección Argentina

Si bien está claro que Julián Álvarez y Lautaro Martínez tienen su lugar ganado en la delantera de la Scaloneta de aquí a algunos años, Lionel Scaloni le ha dado la chance a otros futbolistas en ese puesto, como Joaquín Correa, Lucas Alario y Lucas Beltrán, entre otros. Y es inevitable pensar en que el goleador de la Libertadores pueda tener una oportunidad.

"Ser el goleador de la competición es un orgullo muy grande, un placer. Mucha dedicación, trabajo, dejé muchas cosas de lado para llegar a la final, eso representa muchísimo", destacó Cano en diálogo en TyC Sports. Aunque a la vez, aclaró: "Yo no puedo elegir si tengo que estar en la Selección Argentina o no, no me corresponde a mí".

En ese sentido, el delantero de 35 años sí aseguró que lo que esté a su alcance lo hará. "Tengo que hacer lo mejor para mi equipo, como lo hice en la Libertadores, 13 goles en 12 partidos, levantar la Copa, eso sí lo puedo hacer, lo otro sale de mis manos", explicó.

Germán Cano, sobre la Copa Libertadores ganada con Fluminense

"Es muy lindo, algo histórico porque Fluminense no tenía esa Copa. Estamos muy felices, todavía no caigo. Más adelante voy a entender un poco mejor todo lo que me está sucediendo. El teléfono explotado de mensajes de amigos, gente conocida, las rede sociales también".

"Lo que se vivió dentro de la cancha fue especial, va a quedar marcado para siempre. Todo lo que vivimos con mi familia, el esfuerzo que se hizo durante muchísimo tiempo. No fue nada fácil llegar hasta donde Fluminense llegó, ser el campeón de América. Estamos muy felices, disfrutando de este presente que nos toca vivir. Son todas palabras de agradecimiento, felicidad y de vivirlo, que no sabemos cuándo va a volver a pasar".

german-cano-fluminense-campeon.webp Germán Cano, el representante argentino del campeón de Sudamérica.

"Sabíamos lo que era jugar contra equipos argentinos, nos tocó en fase de grupos contra River y contra Argentinos en octavos y poder llegar a la final contra Boca y poder ganarle es algo histórico. Sabíamos que nos iba a esperar un poco atrás y salir de contra, también muchos centros desde los costados. Son fuertes en la bola parada. El partido salió como esperábamos. Felicito a todo Boca porque hicieron un gran partido, dejaron todo, fue una final con muchísimos condimentos y estamos muy felices".

"Nosotros siempre tenemos una misma idea de juego, independientemente del resultado. Queremos generar situaciones de gol sin desesperarnos, y eso es bueno porque tenemos una idea clara de lo que pide el técnico. Cuando íbamos 1-1, en ningún momento nos desesperamos ni hicimos nada no habitual, nos preparamos para eso".

"La expulsión de Frank Fabra nos ayudó, ellos nos podían hacer un poco más de daño. No sabemos cómo hubieran sido los últimos minutos con unos menos, nosotros hemos ganado partidos jugando con diez, con Flamengo también aguantamos con diez. En los entrenamientos también muchas veces jugamos con uno menos, son trabajos que dentro de la cancha uno piensa. Salimos jugando de abajo también porque lo vemos en la semana".

Y sobre la posibilidad de jugar contra el Manchester City en una hipotética final de Mundial de Clubes, dijo: "Claro que me le animo al City, es el sueño próximo: Cano vs. (Erling) Haaland. A nosotros nos gusta jugar y a ellos también, va a ser lindo, pero primero va a haber que ganarle al equipo de Benzema. Va ser lindo, es un sueño".