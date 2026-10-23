Gimnasia venció a Sarmiento y quedó a un paso de clasificarse a los playoffs

El Lobo protagonista

En el complemento, Gimnasia mantuvo el protagonismo y estuvo cerca de ampliar rápidamente la diferencia. Lucas Janson culminó una buena jugada de contraataque y convirtió el segundo tanto, pero el árbitro Sebastián Martínez, tras la intervención del VAR, anuló la conquista por una infracción previa de Ignacio Miramón.

Lejos de conformarse, el conjunto platense continuó buscando el gol que le permitiera asegurar el triunfo. La tranquilidad llegó a los 29 minutos de la segunda etapa, cuando Franco Torres sacó un potente remate desde afuera del área y colocó la pelota cerca de un ángulo, dejando sin posibilidades al arquero visitante.

El 2-0 terminó de definir un partido que Gimnasia controló con autoridad y que sus hinchas celebraron con entusiasmo en las tribunas del Bosque.

Gimnasia da pelea

Con esta victoria, el Lobo alcanzó momentáneamente a Rosario Central y Argentinos Juniors en lo más alto de la Zona B, aunque con un encuentro más disputado. Además, quedó sexto en la Tabla Anual, dentro de los puestos que otorgan una plaza para la Copa Sudamericana de 2027.

Sarmiento, por su parte, permanece quinto con 21 puntos, aunque podría perder posiciones dependiendo de otros resultados de la fecha.

En la próxima jornada, Gimnasia visitará a Estudiantes de Río Cuarto el viernes 30 de octubre, desde las 19, mientras que Sarmiento recibirá a Rosario Central ese mismo día, a las 21.15.