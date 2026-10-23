Franco Colapinto fue penalizado y pierde 10 puestos en el GP de EE.UU.

A las dificultades reglamentarias se sumó un comienzo poco alentador en la pista. Colapinto finalizó 17º en la primera práctica libre, con un mejor registro de 1 minuto, 38 segundos y 121 milésimas, a 2 segundos y 69 milésimas del monegasco Charles Leclerc, quien encabezó la sesión con su Ferrari.

Alpine con un flojo rendimiento

El rendimiento de Alpine tampoco resultó destacado en términos generales, ya que el francés Pierre Gasly, compañero del argentino, terminó en la decimoquinta posición, sin conseguir acercarse a los tiempos de los principales protagonistas.

Leclerc dominó el primer entrenamiento con una vuelta de 1m36s052 y aventajó por apenas 84 milésimas al neerlandés Max Verstappen. Detrás se ubicaron Lando Norris, George Russell y Andrea Kimi Antonelli, quienes completaron los cinco primeros puestos.

Durante la segunda sesión de ensayos, Alpine desarrolló programas diferentes para sus dos pilotos, con el objetivo de evaluar alternativas de puesta a punto y comportamiento de los neumáticos.

Gasly utilizó compuestos blandos y medios, completó 27 vueltas y finalizó duodécimo, con un tiempo de 1m36s840. Colapinto, en cambio, trabajó con neumáticos blandos y duros, buscando recopilar información que permita mejorar el rendimiento del monoplaza en tandas largas.

Con la penalización ya confirmada, la estrategia de carrera adquiere una importancia decisiva para el argentino. La administración de los neumáticos, el ritmo de competencia y las oportunidades de sobrepaso serán factores fundamentales para intentar recuperar posiciones.

Colapinto afrontará así un fin de semana especialmente exigente en Austin, donde deberá superar las limitaciones de su Alpine y una sanción que lo obligará a partir más atrás de lo que consiga en la clasificación.