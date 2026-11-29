El Xeneize del Vasco Arruabarrena recibe esta noche al conjunto platense en la Bombonera por el pase a las semifinales. Todo lo que tenés que saber.
Boca sigue en pie en todos los frentes y el Torneo Clausura no es un campeonato más. Pese al cansancio y la seguidilla de partidos que lo llevaron a consagrarse campeón tanto de la Tabla Anual como de la Copa Sudamericana -que rompió una mala racha de 18 años sin títulos internacionales-, el equipo de Rodolfo Arruabarrena no termina su año y esta noche recibe a Gimnasia y Esgrima La Plata en la Bombonera por los cuartos de final.
El Xeneize juega todos sus compromisos como una definición. Es que el objetivo es claro: dos títulos no alcanzan y, si la competencia está abierta, va por todo. Si bien el próximo miércoles 2 de diciembre viajará a Santiago del Estero para enfrentar a Platense por la final de la Copa Argentina, ahora el equipo piensa en meterse entre los cuatro mejores del torneo local y todos quieren estar.
Ya es sabido que el grupo que se conformó bajo el ala del Vasco atravesó cualquier riesgo físico y, por el contrario, sostuvo la energía que se necesita para enfrentar tantos compromisos. Pasó por lesiones, bajas, recambios obligados que se transformaron en seguridad en el banco de suplentes, pero Boca supo avanzar y remontar aquellos años de fracasos deportivos.
Después de haberle ganado por 2-0 a Independiente Rivadavia en su casa por los octavos, el equipo pudo celebrar ante su gente la Copa Sudamericana como se debe. Pero, fiel al estilo del Vasco, no hay que dejarse obnubilar porque esto sigue y esta noche enfrentará a uno de los rivales mas difíciles en la actualidad.
Para el duelo con el Lobo, el DT tendrá un solo cambio obligado: el de Milton Delgado, que había salido a los 35 minutos del primer tiempo ante la Lepra Mendocina por un fuerte golpe en la rodilla y, pese a que los estudios no arrojaron lesión, prefiere guardarlo y que esté en óptimas condiciones para la final del miércoles. En su lugar ingresaría el siempre cumplidor y parte del mediocampo, Santiago Ascacíbar, que no jugó los octavos.
En el otro lado, está Gimnasia. Viene de hacer un partidazo que tuvo tiempo suplementario y terminó en triunfo por 4-2 ante Newell's para sellar su pase a cuartos, con Ignacio Fernández como figura.
Pero Ariel Pata Pereyra su DT, no tiene buenas noticias: no podrá contar con su arquero, el colombiano Harlen Castillo, quien vio la roja en la trifulca al final del encuentro ante los rosarinos y representa una baja complicada siendo una pieza segura bajo los tres palos. Su lugar lo ocupará Nelson Insfrán, titular hasta hace algunas fechas atrás, y sería el único cambio respecto al encuentro anterior.
Darío Herrera será el árbitro principal, con Germán Delfino como encargado del VAR, y será transmisión oficial de TNT Sports.
Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Tomás Belmonte, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda, Sebastián Villa y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.
Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Germán Conti, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Mateo Seoane; Ignacio Fernández, Lucas Janson; Agustín Auzmendi y Marcelo Torres. DT: Ariel Pereyra.
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