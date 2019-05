Heinze y la vuelta de Mauro Zárate al Fortín: "No creo que influya en el grupo"

Después del triunfo con Lanús, los hinchas del Fortín calentaron la antesala del cruce con Boca y el DT de Vélez se refirió al clima hostil que reina en Liniers en torno al retorno del delantero al que los hinchas lo tildan de "traidor".

"No creo que influya en el grupo lo de Zárate, vamos a intentar sacar el partido adelante", comentó el Gringo Heinze en la conferencia de prensa, una vez finalizado el 2-0 ante Lanús. Y agregó: "Por lo que venimos haciendo, todo lo demás sería externo. Los jugadores van a defender la camiseta de Vélez y vamos a trabajar para sacarlo adelante".

Heinze se refirió a los rumores que lo vincularon con Newell's, pero el actual DT de Vélez fue claro con respecto a la chance de dirigir al conjunto leprososo:

"No me llegó, no lo leído, demasiado problema tengo con lo que venga y preguntáselo a la persona que lo ha dicho, él sabrá", tiró caliente el técnico.