Histórico: Los Pumas derrotaron a los All Blacks por primera vez en suelo argentino

Desde el inicio, el conjunto dirigido por Felipe Contepomi mostró decisión y actitud. Con presión alta y aprovechando los penales, Tomás Albornoz abrió el marcador con el pie, aunque rápidamente respondió Beauden Barrett para emparejar el tanteador.

La lesión del apertura argentino pareció complicar los planes y los neozelandeses lo hicieron sentir: en cuestión de minutos apoyaron dos tries, a través de Billy Proctor y Fletcher Newell, que pusieron en jaque a la defensa albiceleste.

Volver a las bases

Sin embargo, lejos de resignarse, Los Pumas volvieron a las bases y hallaron su mejor momento del primer tiempo. Tras un largo asedio, Juan Martín González logró el try que devolvió la esperanza y, al mismo tiempo, el equipo forzó dos amarillas clave: Will Jordan y Tupou Vaa’i dejaron a los All Blacks con 13 jugadores. El tramo final del primer tiempo fue todo argentino y casi se traduce en otro try, pero a Bautista Delguy le arrebataron la pelota en el ingoal.

El entretiempo encontró a ambos equipos igualados en 13, dejando la definición abierta.

En el complemento, el partido se convirtió en una batalla estratégica. Cada metro ganado valía oro. Beauden Barrett tuvo chances con el pie, pero no estuvo certero, mientras que Santiago Carreras sí lo estuvo: acertó dos penales y puso a Argentina en ventaja.

Con el aliento ensordecedor del público, Los Pumas se agrandaron. Un scrum demoledor permitió que Pablo Matera empujara como una topadora y que Gonzalo García apoyara su primer try con la camiseta argentina, desatando la locura en las tribunas.

El cierre, como era de esperar, fue dramático. Los All Blacks descontaron con un try de Samisoni Taukei’aho, lo que redujo la diferencia a seis puntos. Los últimos diez minutos fueron para el infarto. La amarilla a Sevu Reece y la precisión de Carreras para sumar de a tres terminaron por sellar el resultado.

Cuando sonó la chicharra, la historia estaba escrita: Los Pumas vencieron a los All Blacks por primera vez en la Argentina. Una hazaña largamente esperada que quedará grabada en los libros del rugby nacional.

Síntesis del partido Los Pumas All Blacks:

Los Pumas: 1- Mayco Vivas, 2- Julián Montoya (C), 3- Pedro Delgado, 4- Franco Molina, 5- Pedro Rubiolo, 6- Pablo Matera, 7- Juan Martín González, 8- Joaquín Oviedo, 9- Gonzalo García, 10- Tomás Albornoz, 11- Mateo Carreras, 12- Santiago Chocobares, 13- Lucio Cinti, 14- Bautista Delguy, 15- Juan Cruz Mallía.

Suplentes: 16- Ignacio Ruiz, 17- Nahuel Tetaz Chaparro, 18- Joel Sclavi, 19- Guido Petti, 20- Marcos Kremer, 21- Simón Benítez Cruz, 23- Justo Piccardo.

Ingresaron: PT: 13' 22-Santiago Carreras x Albornoz. ST: 17-Nahuel Tetaz Chaparro, 18-Joel Sclavi, 19-Guido Petti y 20-Marcos Kremer x Vivas, Delgado, Molina y Oviedo, 20' 21-Simón Benítez Cruz x García, 36' 16-Ignacio Ruiz x Montoya, 39' 20' 23-Justo Piccardo x Chocobares.

Entrenador: Felipe Contepomi

All Blacks: 1- Ethan de Groot, 2- Codie Taylor, 3- Fletcher Newell, 4- Scott Barrett (C), 5- Fabian Holland, 6- Tupou Vaa'i, 7- Ardie Savea, 8- Simon Parker, 9- Cortez Ratima, 10- Beauden Barrett, 11- Rieko Ioane, 12- Jordie Barrett, 13- Billy Proctor, 14- Sevu Reece, 15- Will Jordan.

Ingresaron: PT: 18' 21-Finlay Christie x Ratima. ST: 0' 17-Tamaiti Williams x de Groot, 11' 16-Samisoni Taukei'aho y 20-Wallace Sititi x Taylor y Parker, 16' 18-Pasilio Tosi y 23-Damian McKenzie x Newell y B. Barrett, 19' 22-Quinn Tupaea x Proctor, 28' 19- Josh Lord x Hollland.

Entrenador: Scott Robertson

Puntos en el primer tiempo: 2' penal de Tomás Albornoz (LP), 11' penal de Beauden Barrett (AB), 14' penal de Juan Cruz Mallía (LP), 19' try de Billy Proctor (AB), 25' try de Fletcher Newell (AB), 32' try de Juan Martín González convertido por Santiago Carreras (LP).

Resultado parcial: Los Pumas 13-13 All Blacks

Puntos en el segundo tiempo: 11' penal de Santiago Carreras (LP), 15' penal de Santiago Carreras (LP), 18' try de Gonzalo García convertido por Santiago Carreras (LP), 27' try de Samisoni Taukei'aho convertido por Damian McKenzie (AB), 33' penal de Santiago Carreras (LP), 40' penal de Damian McKenzie (AB).

Resultado final: Los Pumas 29-23 All Blacks.

Amonestados: PT: 31' Will Jordan (AB), 33' Tupou Vaa'i (AB). ST: 32' Sevu Reece (AB).

Expulsados: No hubo.

Árbitro: Nic Berry (Australia).

Estadio: José Amalfitani (Buenos Aires).