Rosario Central presentó el proyecto de ampliación del Gigante de Arroyito

El anuncio, del que participó íntegramente la dirigencia que preside Gonzalo Belloso, contempla como principales indicadores la posibilidad de no perder la localía en ningún momento, la fácil colocación de estructuras premoldeadas, la creación de nuevos accesos hacia la costanera, tres pisos de estacionamiento, lugares gastronómicos, de esparcimiento y de 50 palcos que serán el sostén económico para dicho proyecto, negándose cualquier sponsoreo externo al club.

"Es una obra 100% aprobada, apoyada y estamos contentos y felices de poder lanzarla. Vamos a tener muchísimo trabajo, vamos a tener una enorme valentía del club de en estos tiempos que pasan enfrentar esto, pero no tenemos ninguna duda que lo vamos a lograr como hemos logrado todo en nuestra historia", comentó el presidente.

Y, por último, Belloso subrayó: "Vamos a hacer crecer al Gigante en el año de su centenario. A veces hay cosas que empujan a hacer obras. La permanente demanda de nuestros socios, por tener mejores servicios, agrandar la cancha, es lo que nos lleva a esta obra. Central está en su momento para crecer y esto es una oportunidad para seguir".

Rosario Central está viviendo un presente de ensueño. Además de esta gran obra, disfruta del regreso de Ángel Di María, fue el equipo que más puntos sumó en todo el año, le ganó los dos clásicos a Newell's, clasificó a la Copa Libertadores 2026 y promete dar pelea en los playoffs del Torneo Clausura.

