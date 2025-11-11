Fútbol |

El plantel de Newell's se negó a entrenar: la explicación de Éver Banega

El capitán de la Lepra publicó un comunicado del equipo en sus redes sociales comentando la razón de la fuerte decisión que tomaron con respecto a la práctica de este martes en el Griffa.

El plantel de Newell's no asistió a la práctica de este martes en el Centro de Entrenamiento Jorge B. Griffa, a días del duelo de local con Racing por la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura. Éver Banega, capitán de la Lepra, publicó un comunicado firmado por el plantel en sus redes sociales explicando el motivo de esta fuerte decisión.

"El plantel profesional de Newell's comunica que ante los reiterados incumplimientos de las promesas de pago por parte de la comisión directiva durante los últimos meses ha decidido no entrenar en la jornada para visibilizar la delicada situación", comenzó el mensaje.

"En todo este tiempo hemos priorizado el interés superior de la entidad debido a la situación futbolística, pese al padecimiento de los integrantes más jóvenes, que desde hace un tiempo están en un estado de vulnerabilidad económica por no recibir sus haberes", continuó el comunicado.

image

Y concluyó: "Pero tras quedar resuelto el presente deportivo, hemos decidido ponerle un límite a la situación en pos de una respuesta inmediata, en la que hemos dado prueba de nuestra responsabilidad como así de tolerancia a la falta de respuesta concreta por parte de la dirigencia. Esperando una pronta solución reiteramos nuestro compromiso inclaudicable con Newell's". Firmado: Plantel Profesional.

Newell's logró el pasado fin de semana asegurar su permanencia en Primera División tras la victoria 2 a 0 ante Huracán en el Tomás Adolfo Ducó, con goles de Luciano Herrera y Carlos González. Además, beneficiado por el empate del mismo sábado de San Martín de San Juan ante Lanús y la victoria del domingo de Atlético Tucumán ante Godoy Cruz.

La deuda venía de arrastre, de varios meses, pero se priorizó salvarse del descenso antes de tomar medidas fuertes de reclamo. Newell's tuvo un año para el olvido: no clasificó a playoffs tanto en el Apertura y Clausura, perdió ambos clásicos con Rosario Central y peleó el descenso. Finalmente, logró quedarse en Primera División pero hay conflicto entre jugadores y dirigentes más vivo que nunca...

