La camiseta que Boca lanzó al cielo en el homenaje a Russo apareció en Uruguay

Cuando pasaron 24 días de aquella tarde emotiva en La Bombonera, una sorprendente noticia se hizo viral en las redes. Pepe Temperan, periodista y relator uruguayo, mostró el lugar donde apareció la casaca que tenía el nombre en la espalda con la leyenda “1956 - infinito” en el espacio donde van los números. “Increíble. De la Boca a Soriano, Uruguay. La remera de Miguel Russo cayó en tierras de Cañada Nieto, Soriano. Un vecino de esa zona tomó foto al hallazgo de la camiseta en suelo uruguayo”, escribió en su cuenta de X (antes Twitter) junto con una foto donde se pueden ver los globos desinflados.

INCREÍBLE. De la Boca a Soriano, Uruguay.



La remera de Miguel Russo cayó en tierras de Cañada Nieto, Soriano.



Un vecino de esa zona tomó foto al hallazgo de la camiseta en suelo uruguayo. pic.twitter.com/ArXt8O5OS3 — Pepe Temperan (@Pepe_Temperan) November 12, 2025

Acto seguido, sumó otra publicación con la camiseta ya en una percha y colgada en la puerta de un tractor y fue allí donde reveló quién la encontró. “Un joven productor rural de Soriano trabajando en el campo se encontró con algo que brillaba, era la camiseta homenaje a Russo que Boca Jrs mandó al cielo en memoria al ex entrenador fallecido recientemente”, agregó.

"Soy productor rural en la zona de Soriano, cerca de Mercedes. Esto fue ayer (martes) en la tarde, que andaba en el tractor cortando pasto. Pasé por al lado y acá en esa zona siempre caen globos de helio. Primero no le di mucha importancia, pasé de nuevo, casi le paso por arriba, pero vi que había un escudo de Boca, me bajé y la abrí, vi que decía Miguel y le mandé foto a mi novia", relató Agustín Eugui, el productor uruguayo que encontró la camiseta.

Y siguió: "Ella me dice: "Pará". Y me pasó el video con los globos, yo no había visto eso. Ahí me di cuenta de lo que tenía en las manos".

"La verdad que no he pensado (que hacer con la camiseta), por ahora la tengo guardadita ahí, como algo increíble que me pasó. Fue un día muy fuera de la rutina diaria, no doy a basto, tengo un montón de mensajes sin leer", aseguró.

El lugar donde apareció la camiseta del homenaje a Russo está ubicado en la Ruta 96, a 21 kilómetros al sureste de Dolores y a 19 kilómetros al noroeste de su intersección con la Ruta 19. Según el último censo del país vecino que se llevó a cabo hace dos años (2023) y por el dato del Instituto Nacional de Estadística de Uruguay, la población de Cañada Nieto es de 421 personas. La distancia con la Capital Federal es de unos 179 kilómetros y el viaje en auto dura un tiempo aproximado de cuatro horas y 15 minutos. Todo indica que la casaca azul y amarilla voló esa distancia desde aquel 18 de octubre, el día de Boca vs. Belgrano, hasta caer en tierras uruguayas.

boca russo 1

En la previa al partido ante el Pirata en la Bombonera, Leandro Paredes, capitán de Boca, y Claudio Úbeda, ayudante de campo de Miguel y actual DT xeneize, se acercaron a la mitad de la cancha y, ante el sentido aplauso de toda la Bombonera, dejaron volar esta camiseta que hoy, casi un mes después, fue encontrada en Uruguay.

La camiseta utilizada por los jugadores en el partido también formó parte del tributo. En el pecho, se incorporó la imagen de Russo levantando la Copa Libertadores de América obtenida en 2007, un diseño presentado previamente en las redes sociales del club. Este detalle resaltó uno de los hitos más importantes de la carrera del técnico al frente del equipo de la Ribera.