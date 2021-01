Huracán: un ex jugador pide trabajo por redes sociales

"Busco Trabajo. El que sepa de algo que me contacte por acá. Gracias. Si es de fútbol, un gol”, escribió Morquio en el día de su cumpleaños 45, el 22 de enero, y generó un ida y vuelta con sus seguidores, quienes le desearon suerte y pidieron que desde el Globo o Nacional de Uruguay -donde también jugó- puedan otorgarle un empleo a "Patota".

Embed Busco Trabajo . El que sepa de algo que me contacte por acá . Gracias . Si es de Fútbol un Gol . — Sebastian Morquio (@SMorquio02) January 23, 2021

Morquio surgió de las divisiones inferiores de Nacional de Montevideo, donde debutó en 1996 y jugó hasta 1998, para irse a Huracán en 1999, donde consiguió el ascenso a la Primera División del fútbol argentino el año siguiente.

La biografía que el ex defensor muestra en su perfil de la red social del pajarito informa que es "Ex jugador de Fútbol y Director Técnico de Fútbol. Intermediario y Asesor de Fútbol" y desea que su próximo trabajo sea en el rubro que lo apasiona, aunque está dispuesto a otras variantes.

Cuando uno de sus seguidores lo pidió para trabajar en el Bolso, Morquio fue contundente: “yo sé lamentablemente que no puedo trabajar en Nacional por mi forma de ser y no soy políticamente correcto. No soy el perfil", expresó.

Además de jugar en el Globo hasta 2002, Patota pasó por Uralan Elista de Rusia (2003), Alianza Lima de Perú (2003), El Porvenir (2004-2005), Universidad Católica de Ecuador (2005), Aldosivi (2006), Progreso de Uruguay (2007-2008), San Martín de Mendoza (2008), Curicó Unido de Chile (2009) y Deportivo Español (2010-2011) para finalmente retirarse en Deportivo Maipú en el 2012.

Sebastián Morquio también fue uno de los protagonistas en la histórica victoria de Huracán sobre River por 2 a 1, en el Estadio Monumental que se dio en el 2000.