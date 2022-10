Ibarra y la eliminación: "Duele porque queríamos jugar otra final"

"Duele porque queríamos jugar otra final y no se pudo dar. Los penales suelen pasar estas cosas. Rescato el esfuerzo de los muchachos en un partido complicado, duro. Tuvimos situaciones de gol que no pudimos convertir. Ellos llegaron una vez y convirtieron", dijo el técnico en rueda de prensa desde San Juan.

Y agregó: "Todo el año fue así. Boca no paró. Los muchachos no tuvieron vacaciones, hicieron un esfuerzo enorme en el campeonato, lo ganaron y llegaron a esta instancia de Copa Argentina. No fue nada fácil. No se ganó porque no salieron los penales. Nada más".

Embed

"Queda la espina de quedar afuera por penales. Hoy nos tocó", afirmó.

Sobre el equipo que plasmó en cancha ante Patronato, Ibarra explicó: "Elegí poner a los mejores y han hecho un trabajo enorme. No fue el partido que muchos esperaban. Los que jugaron lo hicieron perfectamente".