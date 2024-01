Independiente: Juan Marconi renunció como vicepresidente

Tras la insólita caída de la pretemporada en la ciudad de Miami y los cañones apuntando al vicepresidente como el dirigente que se fue a Estados Unidos un mes para organizar dicho viaje, el nombramiento de Carlos Montaña como vicepresidente segundo -hombre fuerte de los ocho años de la gestión de Hugo Moyano- fue el detonante para que Juan Marconi decida dejar su cargo a un año y tres meses de la victoria electoral de Unidad Independiente, con el trinomio que encabezó Fabián Doman como presidente, el cual renuncio a los seis meses, y con Néstor Grindetti como viceprimero que hoy es el mandatario.

Embed "No es una situación ni una decisión fácil, porque para mi Independiente es mi vida. Creo que esto es lo mejor, de lo más reciente para atrás hay un montón de argumentos. Creo que sobre todo los que merecen saberlo son todos los que fueron a votar, jóvenes, mujeres, adultos". — Juan Marconi (@marconijuan) January 8, 2024

El rumor ya venía dando vueltas hace semanas en el ámbito político del Rojo. El exjefe de la barra brava Pablo "Bebote" Álvarez había deslizado hace días en sus redes que entre el lunes y martes el conductor de televisión dejaría el cargo.

Este mediodía, el mismo Marconi lo confirmó: "La decisión ya está tomada, hoy presento la renuncia como vicepresidente segundo en Independiente. Hace rato que lo vengo meditando, pensando, en conjunto con la gente de Independiente Presente. No es una situación ni una decisión fácil, porque para mí Independiente es mi vida. Creo que esto es lo mejor, de lo más reciente para atrás hay un montón de argumentos. Creo que sobre todo los que merecen saberlo son todos los que fueron a votar, jóvenes, mujeres y adultos".

"Hay una comisión directiva que tiene una forma de conducir y yo me encuentro muy en contra de esta forma de conducir. Los respeto pero estoy muy en desacuerdo con la forma de conducir y me encuentro muy sólo en mi desacuerdo. Así que prefiero correrme. Cuando uno propone, propone, lleva ideas, lleva proyectos y ninguno avanza, lo respeto. Pero me corresponde irme. En la última reunión de CD se eligió a un vicepresidente primero que estuvo en las últimas dos gestiones de Hugo Moyano", declaró quién asumió siendo vice-segundo y renuncia siendo vice-primero haciendo hincapié en sus diferencias con los manejos de la Comisión Directiva.

Ahora, en el mapa político de Independiente, la disyuntiva radica en si el espacio "Independiente Presente", conducido por Juan Marconi, rompe el bloque y oficia como oposición en la Asamblea o si renuncian a su representación dejándole vía libre al oficialismo.

El periodista sostuvo que "como cabeza de grupo" dará "libertad de acción" a su movimiento para actuar. En base a esta libertad de decisión que dio Marconi, ya se informaron dos renuncias del espacio dentro de la gestión del club ya que Victoria Lauria dejó su cargo como vocal titular 7 y Javier Mazzeo hizo lo propio como Revisor de cuentas suplente 1.