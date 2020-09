Independiente: ¿La mano de Lucas Pusineri podrá inclinar la balanza?

Pasaron 249 días desde que se puso en funciones y más allá de preocuparse por lo futbolístico, debió convertirse en un monje tibetano a fin de no perder la paciencia ante numerosos conflictos que azotaron la institución.

Lo cierto es que a dieciocho días del supuesto arranque del fútbol sufrió un éxodo importante, carece de refuerzos, pero sigue con un rumbo firme forjando un equipo que lo represente y con el cual se jugará su cabeza.

A continuación los puntos positivos y negativos del Rojo con los que el entrenador deberá salir a la cancha.

Ni en su peor análisis Lucas Pusineri pensó que asumir en Independiente le complicaría tanto la vida. Pero quedó demostrado que lejos de quejarse se hizo fuerte y continuó capeando temporales.

Por eso su temperamento inclina la balanza desde lo positivo. Pusineri siempre unió, tuvo un mensaje claro y se mordió la lengua ponderando el armado de un grupo.

Retuvo al goleador

El esfuerzo dirigencial consiguió la continuidad de Silvio Romero, quien con sus 12 goles en el pasado torneo se volvió pieza clave para el Rojo en su intención de ir por el ingreso a las copas.

El Chino será un capitán más maduro debido a las luchas sobre el lomo y un referente. Y si de referentes se trata otro punto importante a contemplar es que existen jugadores con experiencia que sin dudas podrán contener a los más jóvenes quienes, como viene planteada la situación, tendrán que crecer de golpe.

Revancha para varios

Otro punto a contemplar dentro delo positivo es que este torneo servirá para que muchos tomen revancha. Es el caso de Pablo Hernández quien regresará de una lesión importante, el del colombiano Andrés Roa que quiere demostrar que puede ofrecer mucho más con la diez del Rojo y el de Jonathan Menéndez el cual se quedó convencido por Pusineri para cambiar su imagen en el club y poder repetir el gran papel que cumplió en Talleres.

El éxodo, lo negativo

Pero también la balanza se inclina hacia la parte negativa. La principal fue el éxodo. Desde su llegada al club Pusineri perdió numerosos jugadores por problemas económicos y continúa perdiéndolos.

Y para colmo no le han traído un solo refuerzo, por más que él mismo puso la cara para convencer desde el proyecto y después se terminó cayendo la negociación porque muy pocos creen en que el Rojo cumplirá desde los números.

Entre lo negativo está la pérdida de referentes en ataque que sumaban, pocos goles más allá de la artillería pesada de Silvio Romero. Sin Cecilio Domínguez ni Leandro Fernández habrá que buscarle un socio al Chino.

Un arquero se busca

La gran duda está en el arco y eso lo vuelve negativo. Pusi entiende que es un puesto clave y no lo conforman ni Milton Alvarez ni Renzo Bacchia. Hoy se hace imposible pensar en que no le traerán un arquero ya que lo pidió de forma excluyente pero hasta que no se concrete tendrá motivos para sufrir.

Finalmente la falta de recambio se transforma en el talón de Aquiles. Necesita un central, un lateral izquierdo, un volante central y un nueve, pero brillan por su ausencia y los pibes deberán dar la cara.

Pusineri continúa aferrado al timón soñando con la tierra prometida mientras surca mares complicados que podrían entorpecer su rumbo en Independiente.