Insólito: en Francia juntan firmas para que se repita la final del Mundial

En contrapartida, para los franceses es una herida que no cierra aunque ya han pasado varios días; no pueden creer que estuvieron a segundos de ganarla y que de no ser por la atajada de Emiliano Martínez en los segundos finales hubieran sido bicampeones.

Es por eso que en las últimas horas se repiten las quejas y las presentaciones de repudio no sólo por los festejos, cánticos y supuestos actos anti-reglamentarios del Dibu en la tanda de penales sino por el arbitraje.

En la plataforma MesOpinions (similar a Change.org), un usuario que se registró como FRANCE 4EVER creó una petición que tiene como destinatario la FIFA para que se "repita el partido Francia-Argentina" del pasado 18 de diciembre.

A decir verdad, los argumentos son escasos y poco fundamentados: "El arbitraje se vendió totalmente, nunca hubo penalti + falta de MBAPPE en el 2° gol!!!"

"¡Firma y comparte en masa para que se repita el partido!", señala pero eso alcanzó para que -hasta este viernes al mediodía- más de 206 mil personas ya se hayan sumado.

MesOpinions-final.jpg En Francia juntan firmas para que la FIFA repita la final del Mundial de Qatar.

Además, la petición acumula más de 86 mil comentarios del tipo "Queremos volver a jugar este partido porque el árbitro era de los argentinos y solo pitó faltas de Francia!" o "¡No soy francés pero entiendo bien las reglas y sin duda la FIFA garantizó que Messi gane lo que le faltaba!".

Sin embargo, también hubo mensajes de franceses que reconocen que el arbitraje pudo ser malo pero que su Selección jugó mal el primer tiempo y que Argentina fue justo merecedor porque futbolísticamente se impuso en gran parte del partido.

Puede parecer descabellado pero en la misma MesOpinions otros usuarios crearon cuatro peticiones similares (con mucha menos adhesión en cuanto a cantidad de firmas) mientras que otras dos le apuntan directo al arquero argentino por sus actitudes dentro y fuera de la cancha.