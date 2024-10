Joaquín Laso: "Yo no necesito de Independiente"

Su lugar en el equipo corre riesgo. No solo por su lesión, sino también por una deuda que hizo enojar a la dirigencia que encabeza el presidente, Néstor Grindetti. "Supuestamente es algo que salió automático de un plan de pago viejo que no se realizó, que se había hecho por una mediación del TAS. Como no se cumplió, ahora se disparó solo porque es una deuda y hay que pagarla", explicó el jugador en diálogo con TyC, donde luego agregó: "No es mi deuda, es una deuda de mi representación de hace tres años atrás, pero yo no tengo nada que ver".

image.png

"Yo tengo mis deudas y no las reclamo por la situación. En algún momento lo reclamaré, pero no voy a poner el palo en la rueda ahora. Lo que se dice es todo mentira, yo nunca reclamé nada", expresó.

Sin embargo, dejó en claro su incomodidad ante la situación y el enojo equívoco de la dirigencia: "No pienso más allá. Hoy me está tocando el tema de costado y no quiero terminar sucio, lo quiero solucionar, ya está".

Con respecto a su futuro lanzo: "No necesito de Independiente", lanzó. Y agregó: "Si sumo me quedo, sino no. Si el técnico cree que me va a necesitar, me quedo, lo arreglamos. Si no ayudo, me voy. No voy a cambiar mi vida por eso. Soy un jugador de Ascenso, que toda mi vida voy a laburar", sentenció el defensor de 34 años. En este contexto, su futuro en el Rojo por ahora es una incógnita.

joaquin-laso-independiente_862x485 (1).jpg

Independiente intimará a Inter de Porto Alegre por una deuda por el pase de Fabricio Bustos

La dirigencia presidida por Néstor Grindetti intimará en los próximos días al conjunto brasileño por la deuda que tiene por el 15% de lateral derecho. El monto ronda los 450 mil dólares y el Rojo, con serios problemas económicos, buscará cobrarlo cuanto antes.

En febrero del 2022, a cinco meses de finalizar su contrato, el Colorado posó sus ojos en Bustos y avanzó para comprarlo. En total, el conjunto brasileño prometió abonar 1.350.000 dólares (900 mil por la deuda por Víctor Cuesta) para liberarlo antes de mitad de año. Pasaron casi tres años y aún no se abonó esa parte del acuerdo.