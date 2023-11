Jorge Bermúdez: el perfil de DT de Boca que quieren y no descartó a Herrón

"El ideal es el técnico que esté preparado para dirigir a Boca, sea del club o ajeno. Que esté capacitado, tenga conocimiento de su labor y sepa aprovechar el plantel que tiene Boca. No entraré en discusiones si es exjugador o debe haber estado en el club, eso entra como último parámetro", indicó el colombiano.

"Hay que tener en cuenta si tiene el carácter y personalidad para asumir, si tiene el manejo y control de las situaciones que se debe afrontar para dirigir a Boca. Y si después de todo eso, vivió los pasillos del club, bienvenido", comentó el Patrón, campeón del mundo en el Xeneize como jugador.

Asimismo, aclaró que por el momento el equipo está enfocado en lo que le queda de acá a fin de año, con la Copa Argentina como gran objetivo, en busca de clasificarse a la próxima Libertadores.

"Hoy tenemos entrenador, hay que respetarlo. El año entrante veremos cómo termina todo. Si llega a decidirse la contratación de otro entrenador, hay que tener en cuenta todo esto", agregó.

A su vez, no le cerró la puerta a la posible ratificación de Herrón, quien venía dirigiendo a la Reserva. "En diciembre se tomará la decisión de que continúe o no. Mariano dirigirá estos partidos con la capacidad que le conocemos y esperamos que le vaya bien. Es un hombre valioso", señaló uno de los hombres cercanos a Juan Román Riquelme, quien aún no definió si se presentará en las elecciones de diciembre como presidente o vicepresidente del oficialismo.

En otro orden, Bermúdez fue autocrítico por la final ante Fluminense en la que el equipo terminó cayendo por 2-1 en el tiempo extra y analizó: "Cuando uno habla de finales de Libertadores son partidos muy difíciles, todo sale a relucir. El plantel estuvo muy cerca, el cuerpo técnico hizo un partido importante para llegar pero las cosas no se dieron. Futbolísticamente podríamos haber hecho algo más, nos faltó un poco más".

Luego, continuó: "Los chicos hicieron un gran esfuerzo, estamos orgullos, pero cuando llega ese momento hay que hacer diferencia, ser más que el rival o que no te supere. Fluminense estuvo atento, le salieron todas y se escapa de las manos una Copa que todos soñamos tener pronto". Sin embargo, cerró destacando la paridad del encuentro: "Fluminense no avasalló a Boca pero en momentos justos pegó bien, tiene jugadores de mucha categoría. Después del golazo de Luis (Advíncula), Boca tuvo su mejor momento pero no lo pudo redondear".