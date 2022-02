Juan Martín Del Potro anunció que podría retirarse del tenis

La Torre de Tandil brindó una emotiva conferencia de prensa y, entre lágrimas, dejó en claro que está cerca del final de su carrera, a sus 33 años, tras luchar con los problemas físicos.

Antes de responder las preguntas, el tenista tomó el micrófono para hacer un anuncio: "Vengo hace mucho sintiéndolo, imaginándomelo. Creo que es uno de los mensajes más difíciles que me toca afrontar, transmitir. Como todo el mundo sabe, que espera que vuelva al tenis, posiblemente no lo sea así. Posiblemente sea más una despedida que una vuelta. Vengo haciendo demasiado esfuerzo para salir adelante. La rodilla sigue siendo una pesadilla. Vengo intentando tratamientos y hasta el día de hoy no logro solucionarlo. Nunca imaginaba retirarme del tenis si no era jugando en la cancha. Así que no encontraba mejor torneo que el de Buenos Aires para poder hacerlo. Creo que, después de estas semanas, dios dirá qué pasa. Hoy quiero elegir vivir como una persona de 33 años tratando de no tener dolores y no como un deportista profesional, que hasta el día de hoy me siento. Es una decisión difícil. La quería comunicar".

El último partido del tandilense fue el 19 de junio de 2019 donde se lesionó una rodilla cuando disputó del torneo de Queen’s ante Denis Shapovalov

En la primera ronda del certamen, Delpo se enfrentará a Federico Delbonis por el Argentina Open, un compromiso nada sencillo por cierto.