Julián Álvarez: "Mi Mundial superó mis expectativas"

"En Eliminatorias y en todos los torneos venía jugando Lautaro (Martínez) como delantero y lo estaba haciendo muy bien, hizo muchos goles. Yo sabía que iba a estar para sumar desde donde me toque y Lautaro no estuvo tan bien físicamente y estaba preparado y supe ayudar al equipo", continuó La Araña.

"No paso tanto tiempo y, como va todo tan rápido, uno todavía no cae o no toma dimensión. Pero la verdad es que trato de disfrutarlo al máximo porque lo que vivimos fue una locura y es historia pura porque va a quedar para siempre", comentó después Julián Álvarez con respecto al Mundial obtenido en esta charla con TyC Sports.

Por otro lado, el delantero del Manchester City reveló una cábala que tuvo durante el Mundial: "Una cábala era jugar al truco con Chiqui (Tapia). Yo con Enzo y Lautaro. Antes del primer partido (la derrota ante Arabia Saudita) no jugamos y después jugamos y como ganamos el segundo (contra México) quedó como cábala y era casi todos los días. Siempre nos sacábamos una foto cuando terminábamos de jugar, la misma foto".

Por último, habló de su golazo a Croacia, en las semifinales del Mundial, donde comenzó conduciendo el balón desde atrás de la mitad de la cancha: "La agarré atrás de la mitad, empecé a correr con la pelota y vi que cruzaban Rodri (De Paul), Nahuel (Molina), pero en el momento en que iba llevando la pelota no veía un pase claro. Yo seguía derecho, me fue quedando, choqué y adentro. Que quede así, hermoso. Vale uno, como sea".

Y sobre el tercer tanto del encuentro con Croacia y segundo suyo, que será recordado por la enorme corrida de Lionel Messi y el paseo que le dio al croata Gvardiol, antes de desbordar, entrar al área y pasársela a Julián, comentó: "Es un 90% de Messi y un 10% mío. Yo solo la tuve que empujar. La jugada que hizo fue increíble. Una vez que llegué al área, solo esperaba que me llegara la pelota. Él empezó para acá, para allá. Uno siempre confía en el compañero, pero más siendo él teniendo la pelota ahí".