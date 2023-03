River - Racing de Córdoba por los 32avos de la Copa Argentina

Para este duelo, Martín Demichelis pondrá un equipo alternativo para darle descanso a algunos futbolistas y rodaje a los que no están sumando minutos. Por ejemplo, Jonatan Maidana, Santiago Simón, Rodrigo Aliendro, Agustín Palavecino y Pablo Solari volverán a ser titulares y saldrán nombres pesados como Enzo Pérez, Nicolás De La Cruz y Nacho Fernández. Además, José Paradela, quien es uno de los jugadores favoritos del entrenador.

También Demichelis tiene tres dudas en el armado del equipo: Franco Armani o Ezequiel Centurión en el arco, Leandro González Pirez o Paulo Díaz en la zaga central y Enzo Díaz o Elías Gómez para el lateral izquierdo. De esta manera, éste el posible 11 del Millonario con Franco Armani o Ezequiel Centurión; Andrés Herrera, Jonatan Maidana, Paulo Díaz o Leandro González Pirez, Elías Gómez o Enzo Díaz; Santiago Simón, Rodrigo Aliendro, Agustín Palavecino; Pablo Solari, Lucas Beltrán y Miguel Borja.

El River de Demichelis, que lleva cinco victorias y dos derrotas contando el triunfo a Banfield en el partido clasificatorio a la definición del Trofeo de Campeones 2020, tendrá enfrente a un equipo con irregular presente en la Primera Nacional. Racing de Córdoba ganó dos partidos y perdió otros dos en las primeras fechas de la Zona B de la Segunda División del Fútbol Argentino.

“Estamos en un buen momento de cara al partido con River, con ánimo a pesar de que obviamente tenemos enfrente a un equipo grande que nos supera en un montón de cosas. Pero en la cancha somos 11 contra 11 y ahí ellos tendrán que demostrar por qué son grandes. En la cancha se equiparan las cosas”, comentó Carlos Bossio, entrenador de Racing de Córdoba, en diálogo con D-Sports.

“Enfrentar a un rival grande genera una motivación extra. El trabajo tiene que pasar por bajar la ansiedad. Hacemos mucho hincapié en las diferencias entre categorías: contra uno de Primera no te podés equivocar porque terminás pagando. Son jugadores que en una jugada te resuelven un partido, por lo que trabajamos mucho más la concentración, en el esfuerzo del equipo y en no dejar nada librado al azar. Tendremos que dar el 110% en el partido”, agregó Chiquito.

“Tenemos que ir al frente porque los planteos mezquinos no benefician mucho. Si hago un planteo de ese estilo y el resultado no es el mejor, hay que cambiar sobre la marcha. No digo que le vamos a ganarle a River, pero la idea es hacerle un partido con una estrategia equilibrada, potenciando nuestras virtudes y minimizando las del rival”, concluyó el entrenador, con el que el año pasado Racing de Córdoba salió campeón del Federal A y logró el ascenso a la Primera Nacional.

Atención River, que ya hubo tres batacazos en esta Copa Argentina: Centro Español (de la D) eliminó a Tigre (por penales tras un 1-1 en los 90'), Claypole (de la C) a Newell's (lo venció por 1 a 0) y Excursionistas (de la C) a Gimnasia (por penales tras un 1-1 en los 90'). El ganador de River - Racing de Córdoba enfrentará en los 16avos al ganador de Talleres de Córdoba - Chacarita.