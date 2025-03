La declaración del jefe de Alpine que potencia las chances de Franco Colapinto

Durante una conferencia de prensa de Bahréin, donde se realizaron los tests de pretemporada, Oakes se mostró de acuerdo con los dichos del asesor de la escudería, Flavio Briatore, quien aseguró que Doohan comenzará la temporada como titular junto al francés Pierre Gasly, aunque esto podría cambiar a medida que pasen las carreras.

“Entiendo que todo el mundo tiene una opinión… Pero es muy simple, ¿no? Estamos aquí para competir. Queremos el mejor piloto en el coche, el mejor motor en el coche… Flavio lo dijo: estamos empezando la temporada con Jack y Pierre y luego vamos a ver cómo va todo”, señaló Oakes.

alpinecolapinto1.jpg La escudería Alpine continúa con sus pruebas antes del inicio de la temporada de la F1.

"Da igual el piloto que seas y en cualquier categoría, hay presión. No importa si es en F1 o incluso en las categorías junior y creo que, por supuesto, porque Franco hizo un buen trabajo el año pasado, tiene una gran base de fans, obviamente muchos de ellos aquí también (en los medios), es natural que la gente quiera hablar de eso”, agregó.

Doohan no la tendrá nada fácil para esta temporada de la Fórmula 1. Sobre todo, porque no es del gusto de Briatore, quien maneja los hilos en el equipo francés. Es por esto que podría ser reemplazado en caso de que no consiga buenos resultados en sus primeras carreras.

El contrato de Doohan con Alpine, según rumores en el paddock, estaría condicionado a su desempeño en las primeras cinco competencias de la temporada. De todos modos, Oakes no confirmó este dato e insistió en la importancia de permitir que el piloto australiano se enfoque en su trabajo, sin distracciones externas. “Creo que estaría bien que Jack se ponga manos a la obra y también que el equipo lo haga”, manifestó.

La incorporación de Colapinto no es el único movimiento estratégico de Alpine en cuanto a pilotos de reserva. El equipo también cuenta con el estonio Paul Aron y el japonés Ryo Hirakawa, lo que, según el jefe de equipo de la escudería, les brinda una posición sólida en términos de talento joven. “Somos muy afortunados de tener tres reservas que son muy buenos, y eso nos pone en una buena posición”, dijo Oakes.

El primer Gran Premio de la temporada en la Fórmula 1 se llevará a cabo entre el 14 y el 16 de marzo en Australia, donde Doohan será local.